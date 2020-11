Alcaldesa: “Venezolanos son el 4% en Bogotá y hay 20% de participación de ellos en robo"

Claudia López, señalada de ser xenófoba, indicó: “Tenemos una minoría criminal de colombianos y venezolanos atacando”.

Por: Agencias 09:15 AM / 06/11/2020

Al cumplir un año de la elección como primera mujer alcaldesa en Bogotá, Claudia López dio una entrevista a El Tiempo de Colombia y entre los distintos temas que debatió ella habló de la migración venezolana en la ciudad y aclaró su posición frente a la xenofobia.

“Tenemos una minoría criminal de colombianos y venezolanos atacando a una mayoría humilde de colombianos y venezolanos”, aclaró en la entrevista.

Sobre las acusaciones sobre la xenofobia, en especial hacia los venezolanos, López aseguró que “eso fue injusto. Lo que tenga que corregir, lo hago, pero esta es la ciudad más abierta y más generosa de Colombia, que tenga casi medio millón de venezolanos, que les ha abierto las puertas, cuida a sus niños, los recibe en el sistema escolar, en el sistema hospitalario, y la Nación no nos da un centavo. Todo lo hacemos con recursos de Bogotá”.

Hace una semana, tras la muerte de un pasajero en el Transmilenio, López dijo: “Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida a cuadritos.(...) aquí el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir debemos deportarlo sin contemplación”.

En sus declaracione a El Tiempo señaló ahora que “los venezolanos son el 4% de la población de Bogotá, y sin embargo hay 20% de participación de venezolanos en robo. ¿Por qué? En la criminalidad es más rentable ser inmigrante no identificado que colombiano. Porque si no se puede identificar, no se puede judicializar. Y eso lo entienden las mafias colombianas. Entre reclutar un colombiano y un venezolano, les sale más barato y rentable en impunidad el venezolano”.

“Esta Alcaldía es supergenerosa como para que nos vayan a acusar de xenofobia, por decir una cosa que es cierta, que hay unos pocos venezolanos en criminalidad y, por lo tanto, hay que aplicarles la ley, que incluye deportarlos. Decir eso ni generaliza ni estigmatiza. Tenemos una minoría criminal de colombianos y venezolanos atacando a una mayoría humilde de colombianos y venezolanos”, señaló la funcionaria.

“Una minoría criminal, colombianos y venezolanos, le está haciendo la vida cuadritos a una población humilde, colombianos y venezolanos. Tenemos que unirnos contra el crimen y usar todas las herramientas de identificación, inteligencia, judicialización y deportación. Eso no es xenofobia”, señaló Claudia López a El Tiempo.

“Llevan días discutiendo sobre si la alcaldesa es xenófoba o no. El problema es otro”, dijo y realizó un llamado al Gobierno del presidente Iván Duque.

“Primero, deme más policía y, segundo, si los tengo registrados, y los deporto, el criminal colombiano o venezolano que lo quería reclutar no lo va a poder hacer. Tengo que poder aplicar esa norma, no por xenofobia, sino por cuidar a las mayorías colombianas y venezolanas, especialmente de barrios populares, a las que azotan esas bandas criminales. Este es un desafío muy complejo, y nos vienen dos años más difíciles porque desde el año entrante van a entrar, según Migración Colombia, un millón doscientos mil venezolanos. Todos estos desafíos, lejos de solucionarse, van a crecerse. Debemos afrontar esto unidos, y con cabeza muy fría”, concluyó.