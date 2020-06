Abandonaron en Barranquilla a un bebé de 2 días de nacido

Entre la sábana dejaron este mensaje: "Ayúdame a darle una mejor calidad de vida no quiero verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, ámalo- Nació 04-06-2020. Tiene dos vacunas".

Por: EFE 11:36 PM / 06/06/2020

Envuelto en una sábana y con una nota escrita a mano en un raído papel un transeúnte halló en una céntrica calle de la caribeña Barranquilla a un bebé de dos días de nacido, informó este sábado 6-J la Policía colombiana.



El llanto permitió que el transeúnte se percatara de la presencia del niño, por lo que dio aviso a las autoridades que llegaron y hallaron al bebé envuelto en una sábana azul y con una nota que decía: "Ayúdame a darle una mejor calidad de vida no quiero verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, ámalo- Nació 04-06-2020. Tiene dos vacunas".



Las autoridades agregaron que el niño fue trasladado a un centro asistencial cercano por la Policía de Infancia y Adolescencia en donde fue atendido por los médicos.



Posteriormente, el recién nacido fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, que se encarga de la infancia) para garantizar el restablecimiento de sus derechos con los debidos protocolos.



En declaraciones a la prensa, el comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Yesid Peña, informó que luego de las revisiones realizadas por el personal médico se pudo determinar que el bebé goza de buena salud.



Al respecto, el ICBF dijo en un comunicado que el bebé permanecerá hospitalizado mientras se le practican los exámenes de rigor para luego ser dejado al cuidado de una madre sustituta.



"Los niños deben estar en el centro de la sociedad y todos somos corresponsables de su cuidado y protección. Por eso, reiteramos el llamado a las mujeres en estado de embarazo para que nunca consideren abandonar a sus hijos como una posibilidad ante alguna situación desesperada", sostuvo la directora general del ICBF, Lina Arbeláez.



Reiteró que las mujeres no están solas y las invita a que se comuniquen con la institución que tiene los mecanismos para apoyarlas y así evitar hechos que pongan en riesgo la integridad y la vida de los niños.



Según cifras del ICBF, anualmente en el país son abandonados en promedio más de mil menores de edad, de los cuales el 70 % son de escasos recursos.



De acuerdo con el Código Penal Colombiano, quien abandone a un menor de 12 años o a personas que estén en incapacidad de valerse por sí mismas, será castigado con una pena de 32 a 108 meses de prisión.