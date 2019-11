Zapatero: La OEA profundiza divisiones en el continente

Agencias

Cortesía VTV

El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde hace tiempo ha ido fracaso tras fracaso, con Luis Almagro al frente este órgano profundiza la exclusión y las divisiones al continente.

“La OEA equivoca sus posiciones y además lo único que ha hecho es profundizar en divisiones al continente latinoamericano. Esa organización necesita un proceso de integración y recuperación de los grandes diálogos, de no exclusión” puntualizó el exmandatario español al ofrecer una entrevista a la cadena Telesur en Brasil.

Zapatero afirmó que la OEA ha perdido el sentido de la historia, el conocimiento de lo que es este continente, por lo que sus resultados son pobres.

Instó a la izquierda latinoamericana a denunciar la situación que atraviesa Bolivia tras la renuncia forzada del presidente Evo Morales, hecho que calificó como un golpe de Estado.

“Vemos indignante el golpe contra el presidente de Bolivia, por ello convoco a los brasileños a no callarse y alzar su voz, las intervenciones militares, fuerzas del ejército, pidiendo a un presidente constitucionalmente elegido que abandone el poder no puede ser un acto de democracia. No podemos callar” informó.

Durante su visita a Brasil, Rodríguez Zapatero expresó que planeaba visitar al ex presidente Lula en prisión, “estaba en mi plan ir a visitar a Lula en prisión, lo he podido ver en libertad y considero que es un gran luchador que está preocupado por la situación de Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador y que tiene mucha ganas de ayudar en el combate democrático que tiene el gobierno del presidente de Brasil Jair Bolsonaro”.