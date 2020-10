"Ya no hay forma de convertir las parlamentarias en una lucha política"

Así opina Luis Vicente León, director de Datanálisis. “La máxima esperanza que podría ocurrir es que se postergaran esos comicios, lo que parece que tampoco es muy probable", agregó el analista.

Por: Redacción Web 09:37 AM / 19/10/2020

"La mayoría habría querido una “oferta opositora sólida que presionara cambio en las condiciones electorales y eso no puede ocurrir hoy, ya no ocurrió, se fracturó, ya no hay forma de convertir ese elección en una lucha política”.

Así opina Luis Vicente León, director de Datanálisis, sobre los comicios del 6 de diciembre en los que el Parlamento venezolano será renovado en medio del boicot del G4, las críticas de la comunidad internacional, en particular la OEA, y con un Gobierno decidido a sacar adelante los comicios con la venia de los partidos opositores de la mesa de diálogo nacional.

Entrevistado en la estación capitalina Unión Radio, León agregó que la oferta de abstención pacífica condena a la oposición “no es una acción, la condena a lo que ya hemos visto (…) Y el juego se queda como está, en poder del gobierno y con una oposición que ha venido cayendo de manera significativa”.

El 6 de diciembre se elegirán 275 parlamentarios a la AN, en reemplazo de la legislatura del 2015 y se instalará el 5 de enero del 2021, fecha en la que expira la base de sustento jurídico que se creó el 23 de enero del 2019 con Juan Guaidó reclamando la Presidencia de la Repúiblica al desconocer los comicios de mayo del 2018.

El influyente analista aseguró que dos tercios de la población que quiere un cambio es un grupo heterogéneo que no se autodefinen como chavistas u opositores, “personas no alineadas políticamente, independientes, Ni ni (…) Ese grupo rechaza a (Nicolás) Maduro y votaría en contra de las propuestas chavistas”.

En la entrevista con el periodista Eduardo Rodríguez, León, también economista, considerò que “la máxima esperanza que podría ocurrir es que se postergaran esos comicios, lo que parece que tampoco es muy probable, creo que es muy difícil imaginarse una elección que no tenga alta abstención y donde no gane claramente el gobierno”.