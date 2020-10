Williams Dávila: La AN se debe mantener luego del 5 de enero

El diputado destacó que la decisión de no ir a las parlamentarias, no responde a una política abstencionista, sino que "no hay condiciones electorales para participar".

Por: Redacción Web 01:19 PM / 14/10/2020

El diputado ante la Asamblea Nacional, Williams Dávila, entrevistado por Vladimir Villegas aseguró que la Asamblea Nacional se ha planteado una ruta de lucha y está organizando una consulta popular en el marco de las elecciones para el 6 de diciembre. Mencionó que en pocos días se le presentaría a los venezolanos todos los detalles de la misma.

El parlamentario adeco reiteró, este miércoles 14 de octubre, que a su juicio la AN debe continuar luego del 5 de enero del 2021. "La AN se debe mantener luego del 5 de enero. Maduro quiere derrotar a Guaidó y a la AN. No tiene sentido hacerle el favor a Maduro", dijo Dávila.

"Aquí hay razones jurídicas para argumentar el porqué la AN que es el poder legítimo, debe continuar hasta que vengan unas nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias que nos sustituyan por vía legal", expresó el diputado Dávila.

Dávila destacó que la decisión de no ir a las parlamentarias, no responde a una política abstencionista, sino que "no hay condiciones electorales para participar".

"Nosotros no somos abstencionistas, nosotros queremos elecciones libres. No podemos ir a ciegas y de espalda a un proceso impuesto por este régimen", dijo Dávila.

Dávila reiteró que "en este momento no tenemos unas elecciones libres cuando los partidos están confiscados, las tarjetas fueron robadas, cuando tenemos un CNE que no fue designado por AN como lo dice la Constitución".

El diputado expresó que Bernabé Gutiérrez, un veterano dirigente de AD que sí decidió participar en los comicios, traicionó la tarjeta blanca. "Ningún precedente puede justificar utilizar un tribunal de la dictadura para intervenir Acción Democrática. Bernabé traicionó a la dirigencia del partido, a ninguno le dijo lo que él iba a hacer", detalló Dávila.

Ley "raspa olla"

En relación con la polémica sobre la Ley Antibloqueo, aseguró que el Ejecutivo lo que busca es "raspar las ollas" y entregarle más poder a las empresas chinas y rusas. "A la Ley Antibloqueo la hemos denominado un parapeto raspa ollas que simplemente lo que busca es entregarle a los panas del gobierno riquezas", expresó Dávila.

El dirigente del partido Acción Democrática agregó que la ley se trata de un "adefesio jurídico porque es una disposición transitoria que prácticamente deja sin efecto a la propia Constitución". Asimismo, mencionó que con esta Ley el secreto sería una política de Estado y ningún medio comunicacional podría investigar o tener acceso a información importante sobre el país.

También expresó que "ninguna empresa seria va a participar en ningún tipo de inversiones en Venezuela con una ley inventada producto de una espuria Constituyente".