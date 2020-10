Virtuoso: "Hay una destrucción de la institucionalidad cada vez más acelerada"

El padre considera que "el gran problema de la política en Venezuela es que no responde a las angustias del pueblo venezolano".

Por: Redacción Web 05:08 PM / 06/10/2020

El padre y rector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), José Virtuoso, considera que la Ley antibloqueo, presentada por el Ejecutivo nacional, pareciera ser destinada a sustituir varios artículos fundamentales de la Constitución. "Con la Ley antibloqueo buscan saltarse todos los controles institucionales", dijo.

"El elemento marco es que hay una destrucción de la institucionalidad cada vez más acelerada en Venezuela. Está a la vista el desconocimientos de la AN, de las atribuciones de los Poderes Públicos y la destrucción del Estado de Derecho", agregó Virtuoso.

Entrevistado por Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la Carta, el sacerdote jesuita aseguró que "el origen de la ANC es írrito y bastante cuestionado, y ahora presentan esta Ley que el fondo fundamental está dirigido a eliminar los controles que tiene el Estado para contratar con empresas extranjeras, en materia de minería, hidrocarburos y cualquier otro tipo de contratación. Es dejarle libre las manos al Ejecutivo para actuar en materia económica y manejar todas las riquezas del Estado".

Insistió en que, desde este escenario, es una ley muy peligrosa.

Sobre las elecciones

El sacerdote jesuita considera que votar en estas venideras elecciones parlamentarias no llevará a nada. "Lamentablemente, tú votas en estas elecciones y no vas a conseguir nada. Al no brindar ninguna garantía y estar sesgada hacía unos resultados previsibles, no constituye un canal de expresión democrático", expresó Virtuoso.

Agregó en el programa que ningún organismo serio a nivel mundial electoral avala esta convocatoria del 6 de diciembre. Sin embargo, enfatizó que la abstención debe ir acompañada de una estrategia positiva. "Abstenerse no puede implicar simplemente quedarse con los brazos cruzados o mirando desde lejos, tiene que formar parte de una propuesta positiva y activa", dijo Virtuoso.

Reiteró que el abstencionismo solo no deja nada y que es por ello que la Conferencia Episcopal hace un llamado a encontrar mecanismos alternos de acción política.

También mencionó que un sector de la oposición intentó negociar con el Gobierno condiciones para la participación en las elecciones y estas no llegaron a nada. "Hubo un sector de la oposición expresado por Capriles que dialogó con el Gobierno, intentó negociar condiciones para la participación. Hubo un esfuerzo importante en tratar de revertir los obstáculos pero no se ha logrado nada", dijo el padre.

Con respecto a la postura de participar en las elecciones parlamentarias en contra del Gobierno, Virtuoso expresó que si bien él personalmente no le encuentra sentido a participar en ellas, respeta a quienes sí. "Yo soy de los que creo que participar en estas elecciones no tiene sentido. Hay gente de la oposición que va a participar que merece todo mi respeto. La democracia implica el respeto y comprensión de distintas posiciones. La descalificación no ayuda en nada", prosiguió.

Acierto y crítica al G-4

Valoró como un acierto del G-4 ha sido el lograr la alianza internacional a favor del cambio en Venezuela y que eso, principalmente, se debe al liderazgo de Juan Guaidó. De igual forma, dijo que una de las críticas que él le tiene al grupo opositor, ha sido la dificultad que han tenido para repensar la estrategia de cambio en un contexto donde variaron las circunstancias políticas.

De igual forma el padre considera que "el gran problema de la política en Venezuela es que no responde a las angustias del pueblo venezolano".