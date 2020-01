Video / Marquina revela audio sobre intento de soborno de Noriega por $700 mil

Escándalo político se desata por una grabación en la que, presuntamente, el dinero sería cancelado de la siguiente manera: 150 mil dólares al momento de aceptar; y el resto (550 mil dólares) el 2 de enero de 2020.

El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, reveló este viernes un audio de una conversación que sostuvo con el diputado José Gregorio Graterol; presuntamente encargado de captar a los parlamentarios para su posterior soborno.

“El 11 de diciembre (de 2019) en una reunión de diputados, hicimos observaciones para corregir, para mejorar. Uno de estos personajes nefastos (en referencia a José Gregorio Graterol), al escuchar mi intervención pensó que yo estaba hecho de la misma calaña y fue capaz de creer que yo era sobornable. En ese momento me escribió, en la misma reunión, y me dijo: queremos hablar contigo”, contó Marquina.

Refiere el diputado que “de inmediato” se comunicó vía WhatsApp con Guaidó a quien tenía en frente y le dijo “el alacrán me quiere picar. Él se río y me escribió: no saben de tus anticuerpos. Se acercó y me dijo: Marquina yo creo que es necesario que tú te reúnas y que escuches y trates de sacar la información de quiénes están dirigiendo y operando este Plan”.

En el audio, José Gregorio Graterol le dice, entre otras cosas, a Marquina que la bancada oficialista no iba a apoyar ninguna propuesta para la elección de la Junta Directiva de la AN el 5 de enero de 2020; también refiere que “los tipos” (en alusión al Gobierno) ya le tienen confianza al diputado José Brito “porque públicamente ha confrontado al G4 y ha dado muestra pública de que sí le pueden tener confianza”.

En la grabación, Graterol ratifica que los oficialistas sólo tenían 49 votos, de los 55 que habían sacado inicialmente. Asimismo indicó la “oferta inicial” del soborno era de 700 mil dólares; los cuales serían cancelados de la siguiente manera: 150 mil dólares al momento de aceptar; y el resto (550 mil dólares) el 2 de enero de 2020.

“La Junta Directiva la tendría Luis Parra, hay una resistencia de gente nuestra. El primer vicepresidente sería Franklin Duarte, el copeyano; y el segundo Vicepresidente, sería yo (José Gregorio Graterol)”, dice Graterol a Marquina en el audio presentado por este último donde se devela parte de la llamada "Operación Alacrán".

En la rueda de prensa, Marquina, además informó que Graterol le dijo textualmente que le darían “un vergajazo a los partidos del G4”.

“Me dijo (Graterol), les vamos a quitar los partidos. Voluntad Popular me la van a dar a mi; Primero Justicia se la van a entregar a Brito y al diputado Parra; Acción Democrática se la van a dar a Negal Morales”.

El presidente de la Comisión Finanzas y Desarrollo Económico, denunció que él y varios parlamentarios “están siendo seriamente amenazados” como el caso del diputado Julio César Reyes, a quien la guerrilla colombiana ha ido varias veces a su vivienda. Refirió que también se están abriendo casos judiciales donde se habla de “asalto al centinela”.

Pruebas

Una carpeta con el acta original de la sesión realizada el 5 de enero de 2020 en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo y la lista original de asistencia firmada ese día; le fue entregada a Guaidó; según lo informado por el primer Vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa.

“Quienes estábamos el 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo fuimos testigos de que no hubo quórum, tampoco propuesta para Junta Directiva, ni nada. Esta Acta que hoy entregamos al Presidente Guaidó es la muestra de la mentira, de la farsa”.

Refirió que también le entregaron al presidente del Parlamento la lista original de la asistencia del 7 de enero en la que queda constancia de que sólo asistieron y firmaron 61 diputados; con lo que quedó demostrado que “ese día tampoco hubo quórum en la farsa de sesión que intentaron hacer Luis Parra y compañía”.

“La única sesión realizada el 7 de enero en el Palacio Federal Legislativo fue la realizada por la única Junta Directiva de la AN y en la cual, como primer Vicepresidente, juramenté a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela”, sentenció Juan Pablo Guanipa.

Agradeció a quienes le hicieron llegar las pruebas; que supone fue Negal Morales.

Instancias internacionales

A instancias internacionales, llevarán las pruebas de lo sucedido el pasado 5 de enero con la Junta Directiva de la AN encabezada por Luis Parra; que reconoce el chavismo.

La información la ofreció el segundo Vicepresidente del Parlamento, Carlos Berrizbeitia, quien indicó que en el caso de las listas de asistencias; las mismas cuentan con las firmas y números de cédulas. Refirió que no tienen porqué entregar dichas listas y actas al “TSJ ilegitimo”.