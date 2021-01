Venezuela superó "con creces" las dificultades del 2020: Maduro

De acuerdo con el Presidente, en Venezuela impera un "estado de bienestar" que se asienta en planes sociales y la "redistribución de la riqueza".

01/01/2021

El presidente Nicolás Maduro dijo este jueves 31-D que el país superó "con creces" las dificultades sociales y económicas que enfrentó en 2020, cuando la pandemia por la covid-19 y las sanciones contra su Gobierno contrajeron en 99 % el flujo de caja de la nación sudamericana.







"No tengo dudas, si me preguntan por esta prueba, diré, año 2020, prueba superada con creces", dijo el mandatario durante su último mensaje del año a los venezolanos, transmitido en cadena de radio y televisión.







"Una vez más, la unión cívico - militar - policial ha sido la fórmula ante toda la adversidad, el 2020 queda como testigo, por encima de la crueldad y las hostilidades, de que Venezuela está llena de amor, de paz, está llena de fe", añadió.







Estado de bienestar







De acuerdo con el Presidente, en Venezuela impera un "estado de bienestar" que se asienta en planes sociales y la "redistribución de la riqueza", generada en su mayoría por la industria petrolera.







Este "estado de bienestar", aseguró Maduro, se mantuvo en 2020 pese a la "agresión multiforme" de Estados Unidos y Europa -expresada en sanciones contra funcionarios y empresas estatales- y una enorme caída de los ingresos, que cifró en 99 %.







"Justo se impuso contra nuestro país y se recrudeció un nivel de crueldad nunca antes visto (...), emprendieron una agresión multiforme contra cada uno de nosotros, incontables acciones paramilitares, terroristas, seguidas de más de 300 sanciones criminales, ilegales, contra nuestras finanzas públicas", aseveró.







Pese al éxito que reportó el mandatario, Venezuela está lejos de superar la crisis que inició hace más de un lustro, y que tiene a millones de ciudadanos en el umbral de la pobreza, con ingresos inferiores al dólar diario.







Alta inflación







Además, el Gobierno venezolano no ha podido controlar la inflación, que en noviembre marcó un acumulado de 3.045,92 %, según datos de la Asamblea Nacional (AN), órgano que brinda la información ante la ausencia de informes del Banco Central de Venezuela (BCV), entidad a la que corresponde dar estas cifras.



Diversos expertos estimaban un 4.000 % de inflación al cierre del año.





Maduro también recordó que el chavismo, que gobierna desde 1999, retomará el control del Parlamento tras ganar con holgura las controvertidas elecciones del pasado 6 de diciembre, a las que no se presentó el sector de la oposición que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino.







De acuerdo con el Mandatario, que el chavismo vuelva a controlar el poder Legislativo desde este 5 de enero, cuando se instalen los nuevos diputados, pondrá fin a la era de "traición" que inició en 2015, cuando la oposición se hizo con el Parlamento.