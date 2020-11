Venezuela pide a la ONU una revisión de los recursos destinados a migrantes

"Hemos acordado que se hará una especie de revisión, por no llamarla rendición de cuentas, de recursos que han sido aprobados o públicamente anunciados para migrantes venezolanos y que no se reflejan en la realidad", dijo el canciller Jorge Arreaza.

Por: EFE 11:00 PM / 24/11/2020

El Gobierno de Venezuela pidió este martes 24-N a la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizar una revisión de los recursos que fueron anunciados para la atención a migrantes de la nación caribeña que se encuentran a otros países o a los que ya han regresado, pues -asegura- "no se reflejan en la realidad".



"Hemos acordado que se hará una especie de revisión, por no llamarla rendición de cuentas, de recursos que han sido aprobados o públicamente anunciados para migrantes venezolanos y que no se reflejan en la realidad", dijo el canciller Jorge Arreaza en un video difundido por el canal del Estado, VTV.



La solicitud llega luego de que, el pasado domingo, el presidente Nicolás Maduro encargara a Arreaza comunicarse con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y preguntara por qué no apoyan en el plan denominado Vuelta a la Patria, que tiene como fin ayudar a los migrantes que desean regresar al país.



En ese sentido, el canciller venezolano sostuvo una reunión con el coordinador del sistema ONU en Venezuela, Peter Grohmann; el encargado de la Oficina Internacional para las Migraciones, Jorge Vallés, y el representante de Acnur en el país, Matthew Crentsil.



"Hemos hecho con mucha sinceridad una revisión de todos los temas y bueno (...), los cientos de miles de venezolanos que han regresado desde el año pasado y, sobre todo, en tiempos de pandemia, ninguno expresa haber recibido un apoyo de un Gobierno o de otro Gobierno o de una agencia para sus condiciones de vida", indicó.



Arreaza aseguró que sus nacionales han "colapsado" las sedes de las embajadas y consulados en los países de América Latina y el Caribe para pedir ayuda para su repatriación, por lo que transmitió a los representantes de la ONU "la necesidad de que buena parte de esos recursos" destinados a migrantes se "utilicen para garantizar" su "retorno seguro".



Acusaciones contra Duque



El pasado jueves, Maduro acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de haber "robado" los recursos que distintas organizaciones y Gobiernos han aportado para la atención a los migrantes venezolanos en Colombia y otros países de la región latinoamericana.



"Se han robado todo el dinero para apoyar a los migrantes venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y más allá", añadió, aunque sin mostrar pruebas de las graves acusaciones.



Según datos de Naciones Unidas, unos 5,1 millones de venezolanos han huido en los últimos años de la severa crisis política y económica que afecta a la nación sudamericana, principalmente a países de la región.