Venezuela entregará a la ONU informe alternativo sobre derechos humanos

El informe venezolano señala que 638 personas, entre ellos 603 agentes de los cuerpos de seguridad, han sido imputados por delitos que vulneran los derechos humanos.

Por: EFE 07:10 PM / 23/09/2020

Las autoridades venezolanas presentaron este miércoles 23 de septiembre un informe sobre los derechos humanos en el país que se entregará al secretario general de la ONU y que es una réplica a otro publicado recientemente por una Misión Internacional que fue presentado ante las Naciones Unidas.







Bajo el nombre de "La verdad de Venezuela, contra la infamia del Grupo de Lima" fue firmado este informe, que será entregado al presidente Nicolás Maduro y luego será difundido "por todo el mundo", indicó en una declaración a medios el fiscal general, Tarek Saab.





La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante una resolución y busca evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.



Ese informe acusa al presidente Nicolás Maduro y a otros altos cargos como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.







Dicho documento, también sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional , juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizados.







Informe venezolano basado en acciones judiciales







Por su parte, Saab explicó que el informe alternativo que han presentado está basado en acciones judiciales tomadas por las distintas instancias venezolanas en los últimos tres años contra violadores de derechos humanos y fue construida junto a activistas que defienden esta materia en el país.





"Este informe era necesario en este momento", dijo tras criticar que el trabajo de la Misión Internacional, cuyo informe, según su denuncia, fue "pagado" por el llamado Grupo de Lima, un bloque de países que no reconocen el Gobierno de Nicolás Maduro y que dicen buscar una salida a la crisis venezolana.







El informe venezolano, explicó, señala que 638 personas, entre ellos 603 agentes de los cuerpos de seguridad, han sido imputados por delitos que vulneran los derechos humanos como homicidio, tortura, trato cruel y degradante o violación indebida de la propiedad.







"Es lamentable que ocurra, pero por lo menos hay una actuación inmediata de la Justicia venezolana", remarcó.





Más de 450 arrestos







Saab detalló que de ese total, 452 agentes están hoy tras las rejas y 127 de ellos ya fueron condenados por distintas violaciones de los derechos humanos.







Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que el Estado venezolano "ha actuado con firmeza" contra los funcionarios de seguridad que se "excedieron en la contención de protestas insurreccionales", en alusión a las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017 en las que murieron más de 150 civiles.







Arreaza desestimó nuevamente la validez del informe de la Misión al señalar que fue elaborado desde fuera de Venezuela y no se consultó a las instituciones del Estado.







"El 85 % de las fuentes que utilizó esta misión son secundarias", dijo al asegurar que casi la totalidad de denuncias fueron levantadas con información que circula en redes sociales y no a través de entrevistas a las víctimas o sus familiares.







Y las redes sociales, subrayó, son espacios que están "hegemónicamente cartelizados contra Venezuela".







Para la elaboración del informe, la Misión contó con datos procedentes de diferentes redes sociales, especialmente Twitter, de donde también recabaron datos oficiales difundidos por instituciones, organismos de justicia y funcionarios estatales, entre ellos el propio Saab.







Se difundirá en la ONU







Arreaza también explicó que el informe será entregado este mismo miércoles al presidente Nicolás Maduro y, "próximamente" a organismos internacionales, así como al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través del embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada.







Finalmente, el canciller cuestionó que el informe haya sido apoyado por países cuyos gobiernos no reconocen la legitimidad de Maduro como presidente y que, en cambio, ven al líder opositor Juan Guaidó como mandatario interino.