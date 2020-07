Venezuela en agenda de España y EE UU

El secretario mIKE Pompeo y la ministra de Exteriores González Laya hablaron de la importancia de unas redes de 5G seguras, de la crisis en Venezuela, la importancia de fortalecer la Otan.

Por: EFE 04:29 PM / 14/07/2020

El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, habló este martes 14 de julio por teléfono con la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, sobre la seguridad de las redes 5G y la crisis en Venezuela, entre otros asuntos.







"El secretario Pompeo y la ministra de Exteriores González Laya hablaron de la importancia de unas redes de 5G seguras, de la crisis en Venezuela, la importancia de fortalecer la Otan, la recuperación económica tras la pandemia y de un aumento seguro de la movilidad internacional", informó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado.







Ortagus agregó que el jefe de la diplomacia estadounidense "expresó una vez más su profundo aprecio por la cooperación de España en la lucha contra la covid-19".





La llamada coincide con el anuncio del Gobierno del Reino Unido este martes de que prohibirá en 2021 a los operadores de telecomunicaciones adquirir tecnología 5G de Huawei para garantizar la seguridad tras las sanciones aplicadas a la empresa china por EE UU.





Londres tomó la decisión tras recibir constantes presiones de Washington, que sostiene que los tratos con Huawei exponen a los países a espionaje y sabotaje por parte del Estado chino, algo que Pekín niega.







En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Cultura, Digital, Deportes y Medios de Comunicación, Oliver Dowden, dijo que toda la infraestructura aportada hasta ahora por Huawei será eliminada del territorio británico de aquí a 2027.







El anuncio británico tuvo lugar después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional -formado por algunos ministros y el abogado del Estado y presidido por el primer ministro, Boris Johnson-, que anuló otra decisión de enero que autorizaba a Huawei a acceder a partes no estratégicas de la red 5G, al considerar que suponía un riesgo "controlable" para la seguridad nacional.







Dowden explicó este martes que las circunstancias han cambiado y el Consejo "ha tomado en consideración" la decisión anunciada en mayo por EE UU, inmerso en una guerra comercial con China, de restringir la venta de chips de fabricación estadounidense al gigante asiático, lo que pone en peligro "la cadena de suministro".







En los últimos días, los principales operadores británicos, entre ellos Vodafone y BT, ya han advertido que la eliminación de los equipos de Huawei de las redes del Reino Unido costará miles de millones de libras y puede provocar cortes de señal.







El pasado diciembre, Telefónica anunció su intención de reducir "progresivamente" la presencia de Huawei en el núcleo de sus redes 5G, con el fin de contar con varios proveedores para esta infraestructura, y no depender de solo uno, como ha hecho hasta ahora con la red 4G.







Telefónica explicó entonces a Efe que continuaría trabajando con Huawei en otras áreas clave del 5G, como las redes de acceso radio, pero no en el núcleo.







La reducción comenzaría por las redes de España y Alemania de 5G Standalone, aunque usaría núcleos de Huawei en las redes Non Standalone (NSA), que son las que implementan 5G sobre equipos LTE.