Venezuela desconoce jurisdicción de la CIJ para diferendo por el Esequibo

Por: Redacción Web 03:20 PM / 30/06/2020

Venezuela remitió un memorándum a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que ratifica que no reconoce su jurisdicción para estudiar si tiene competencia o no para reconocer la solicitud unilateral que realizó el gobierno de Guyana sobre el territorio del Esequibo y a través del cual se pretende validar el laudo de 1899 para "despojar al territorio venezolano y entregárselo a transnacionales como la Exxon Mobil".

La información fue dada a conocer por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien además de ratificar la posición de no reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ, también indicó que Venezuela "no ha dado consentimiento alguno para resolver este diferendo a través de otro camino que no sea el Acuerdo de Ginebra que reposa en la Organización de Naciones Unidas (ONU)".

La histórica disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo llegó este martes por primera vez a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en unas vistas orales en las que Caracas no participó y Georgetown le reclamó al tribunal que se declare competente para juzgar el caso.

“La segunda parte del memorándum indica que bajo ningún concepto se puede obligar a las partes a acudir a la corte sin su consentimiento”, reiteró por lo que consideró como ilegal esta acción unilateral de Guyana en su pretensión de intentar validar el laudo de 1899 que no puede determinar decisiones sobre el Esequibo, toda vez que para ese año Guyana era solo una colonia, por lo que no puede ampararse en nada más que no sea el Acuerdo de Ginebra.

Denunció que a pesar de que la posición de Guyana nunca ha sido una negociación con Venezuela, el país insiste en el firme respeto a la legalidad a través del Acuerdo de Ginebra. “Es el instrumento jurídico que dirime esta controversia territorial”, aseveró.

“En el año 2017, Guyana se opuso a todo tipo de propuesta de Venezuela para la negociación y se dispuso a dejar morir el tiempo para no llegar a ningún acuerdo”, recordó.

La vicepresidenta ejecutiva denunció además que desde 2015, Guyana cambió su propuesta y actualmente está "traicionando el Acuerdo de Ginebra como parte guion imperial que busca apropiarse de los recursos de Venezuela".

“Venezuela jamás se va a prestar para este tipo de chantaje (…) pero con mucha fuerza vamos a defender nuestro territorio”, aseveró.

Asimismo, añadió que el Secretario General de la ONU, António Guterres ha recomendado a Venezuela y Guyana resolver este diferendo a través de la negociación, por lo que precisó que el país ha presentado 21 propuestas para la resolución amistosa entre ambas partes.

En tal sentido, Venezuela pidió la intervención de la ONU para la protección del medio ambiente en este territorio.