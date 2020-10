Venezuela denuncia un "fraude consular" apoyado por el Gobierno de Bolsonaro

El Ejecutivo de Maduro dice que para hacer estas aseveraciones se ha basado en "información recientemente divulgada en Brasil que anuncia, con la insólita anuencia del Gobierno de Jair Bolsonaro" estos servicios que, insiste, no están autorizados.

Venezuela denunció este domingo 4-O la existencia de un supuesto fraude consular en Brasil, con el que un grupo de personas no reconocidas por el Gobierno de Nicolás Maduro están emitiendo documentos falsos con la "anuencia" del Ejecutivo de Jair Bolsonaro.







En un comunicado, la Cancillería venezolana denunció "las actividades fraudulentas de supuesto carácter consular, llevadas adelante por personas que pretenden usurpar el legítimo servicio consular venezolano".







El Ejecutivo de Maduro dice que para hacer estas aseveraciones se ha basado en "información recientemente divulgada en Brasil que anuncia, con la insólita anuencia del Gobierno de Jair Bolsonaro" estos servicios que, insiste, no están autorizados.







Se trata de "unas supuestas jornadas de atención consular a cargo de autoridades ficticias sin aval o contacto alguno con las instituciones del Estado venezolano, que carecen de autoridad para emitir o alterar documentos legales", prosigue el escrito.







Por ello, el Gobierno venezolano ha decidido alertar a los ciudadanos de ese país que residen en Brasil de "que los documentos emitidos mediante ese mecanismo serán nulos e inválidos y que su alteración, así como la falsificación de sellos oficiales, están tipificadas como delito".







Serán considerados delitos "no solo en el ordenamiento jurídico venezolano, sino en el mundo entero y acarrean penalizaciones, tanto para quienes facilitan las falsificaciones como para quienes hacen uso de dichos documentos alterados o sellos falsificados", concluye la nota oficial.







Bolsonaro no reconoce la legitimidad de Maduro, a quien denuncia como dictador, y, en cambio, ve como líder de Venezuela al opositor Juan Guaidó, quien es respaldado como presidente interino por unos 50 países.







En ese sentido, la Administración de Bolsonaro declaró personas no gratas a los diplomáticos venezolanos designados por Maduro para ese país, en tanto que ha brindado apoyo a la representante enviada por Guaidó, María Teresa Belandria, a quien trata como "embajadora".







Belandria ha encabezado recientemente jornadas de atención a venezolanos en Brasil y ha informado, a través de Twitter, de la entrega de "varias certificaciones de documentos", aunque estos no servirán dentro del territorio venezolano.