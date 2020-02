Venamcham: “No existe una hiperinflación en dólares”

“Creo que uno no puede aguantar una economía donde el bolívar no está en el mercado", dijo el gerente general de Venamcham, Luis Vicente García.

Por: Agencias 09:50 AM / 19/02/2020

El gerente general de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham), Luis Vicente García, afirmó en una entrevista televisada que en la economía venezolana “no existe una hiperinflación en dólares, sino una distorsión del tipo de cambio producto del diferencial con la hiperinflación”.

El economista, según reseñó El Universal, dijo que este fenómeno se debe a la falta de credibilidad del bolívar entre las transacciones que realizan los sectores comerciales, ya que, en este contexto “el mercado de alguna manera debe buscar su propia dinámica”.

“Creo que uno no puede aguantar una economía donde el bolívar no está en el mercado. Venezuela ha sido muy innovadora en lo que respecta a las transacciones por medio de la telefonía móvil, pero no todos pueden hacerlo por la calidad de la telecomunicación”, afirmó el alto ejecutivo.

Para el gerente general de la institución, los empresarios han tenido que adaptarse a varios cambios grandes y seguidos debido a las diferentes reconversiones monetarias y tipos de cambio de valores en los últimos años en conjunto con la situación hiperinflacionaria que atraviesa el país desde el año 2017.

“Un empresario, en cualquier país, está compitiendo con unas normas que ya conoce. Sin embargo, en Venezuela el empresario ha tenido que decidir cómo seguir en este mercado, modificando la presentación de los productos y, aunque parezca lejano, la adquisición de nuevas tecnologías para el proceso de fabricación”, expresó García sobre la reacción de las empresas frente al fenómeno.

“Por ejemplo, antes en una farmacia comprabas una caja completa de un producto, ahora los clientes compran un solo blíster de un producto. También se ha evidenciado la compra de ciertos productos, como el aceite, en presentaciones a granel”, apuntó García.

Una de las recomendaciones que el gerente general de Venamcham mencionó fue la intervención del sector financiero en el uso del manejo y control de las divisas.

“Las empresas también se han tenido que adaptar, pero el sector financiero debe apoyar a esas empresas en el transporte de valores, confirmación de autenticidad de la divisa, seguridad, entre otros. Estos aspectos representan un gasto extra para las empresas”, aseguró.

Aunque las industrias y los negocios han mostrado una flexibilización en su modo de producción y comercialización, el representante de Venamcham aseveró que la situación es bastante compleja, ya que no solo afecta la parte financiera, sino también en el personal.

“Las empresas han perdido la gerencia media debido a la migración de profesionales en un espectro muy amplio. Entonces las empresas deben formar a los jóvenes en ese aspecto, un personal que debe tomar decisiones importante cuando no tienen ni la experiencia ni la capacitación adecuada para ello”, señaló.