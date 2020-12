Vecchio: No estamos frente a unas elecciones, sino frente a un fraude

El representante de Juan Guaidó en EE UU dijo que con las legislativas de este 6-D, Maduro está empujando a Venezuela a un "conflicto impredecible".

Por: EFE 10:28 AM / 05/12/2020

El presidente Nicolás Maduro está empujando a Venezuela a un "conflicto impredecible" con la celebración este domingo 6-D de elecciones legislativas en su país, advirtió Carlos Vecchio, delegado ante EE UU del líder opositor Juan Guaidó, quien tachó de "fraude" ese proceso.



"No son elecciones; son un fraude. Entonces, no estamos frente a un evento electoral, sino frente a un fraude organizado por Maduro para tratar de mantenerse en el poder y quitar la legitimidad a la actual Asamblea" Nacional, que preside Guaidó, afirmó en una entrevista con Efe el delegado venezolano.



Unos 20,7 millones de venezolanos están llamados a votar este domingo para escoger 277 diputados, 110 más de los que había hasta hoy, que integrarán la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Vecchio alertó que estos comicios están bajo la tutela de un poder electoral que no fue designado por el Parlamento, como establece la Constitución venezolana, sino por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados son afines a Maduro; mientras que los partidos de oposición han sido controlados por el Gobierno desde ese mismo órgano.



"Maduro fabricó su propia 'oposición"



"Él (Maduro) fabricó su propia 'oposición', pero son gente todas que dependen de Nicolás Maduro", sentenció Vecchio, quien como dirigente y uno de los fundadores del partido Voluntad Popular, el mismo de Guaidó y del líder opositor Leopoldo López, admitió que desconoce quiénes son los aspirantes por su tolda política al Parlamento.



Entre los meses de junio y agosto, el TSJ inhabilitó las juntas directivas de los partidos opositores mayoritarios y nombró para las mismas a políticos con historial tránsfuga y cercanos al oficialismo.



Los partidos intervenidos fueron Copei, Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), aunque a este último, se le levantó el castigo a principios de septiembre.



"Es un show montado por Maduro", puntualizó Vecchio tras calificar de "satélites" los partidos que acuden a esta votación.



Igualmente, cuestionó por inconstitucional la ampliación del número de integrantes del Parlamento, que pasará de 167 a 277.





"Este es el peor fraude que se ha hecho en los últimos 21 años -insistió-, este es como el más grotesco de todos".



Vecchio defendió, en ese contexto, la decisión de las fuerzas políticas de oposición de no participar en los comicios y llamó a los venezolanos "a que no formen parte de ese fraude", por considerar que "al final del día beneficia es a Maduro".



"Nosotros desconocemos cualquier resultado que de allí salga", puntualizó el delegado de Guaidó, y señaló que tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos (OEA) no asistirán como observadores de la jornada.





Oposición buscará continuidad de Guaidó



Por otra parte, Vecchio apuntó que el "consenso político" que se avecina en su país es el de la continuidad de Guaidó, quien en enero de 2019 invocó el artículo 233 de la Constitución para declararse presidente interino de Venezuela, decisión que ha sido respaldada por más de 50 países liderados por Estados Unidos.



El objetivo de Guaidó es -explicó Vecchio- la convocatoria a "elecciones presidenciales libres", que espera tenga lugar a finales de 2021, como una fórmula de solución a la crisis venezolana.



Mientras que para el caso de la Asamblea Nacional, Vecchio sostuvo que el principio que defienden, también invocando la Carta Magna venezolana, es el de la "continuidad constitucional", según el cual el actual Parlamento "preserva el poder", ya que, apuntó, "no existe otra Asamblea" elegida democráticamente.



El representante opositor consideró que estas elecciones no son una solución para Venezuela, sino la "profundización del conflicto", debido a la decisión del actual gobernante venezolano de "aferrarse al poder".



"Maduro con esta posición no tiene posibilidad alguna de resolver el problema del agua, ni de la luz, ni va a llegar una reactivación económica, ni el apoyo" internacional a Venezuela, sentenció Vecchio, quien consideró que de esta forma "Maduro empuja al país a un conflicto impredecible en este momento".