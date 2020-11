Varela propone que nueva AN pida órdenes de captura contra promotores de sanciones

Nuevo debate en el que participaron Cilia Flores e Iris Varela por el chavismo y por la oposición, Bernabé Gutiérrez, del ala de Acción Democrática que participará en el evento, y Javier Bertucci de Esperanza por el Cambio.

Por: Redacción Web 10:10 AM / 27/11/2020

La noche del jueves 26 de noviembre, desde los estudios de Globovisión se transmitió un nuevo debate entre los candidatos a la Asamblea Nacional. Se trata del tercer debate hacia las parlamentarias del 6 de diciembre en el que Cilia Flores e Iris Varela participaron por el chavismo y por la oposición, Bernabé Gutiérrez, del ala de Acción Democrática que participará en el evento, y Javier Bertucci de Esperanza por el Cambio.



“Vamos a rescatar la AN y acabaremos con las sanciones, tendremos un antes y un después, vamos a poder comparar todo el sufrimiento que ha ocasionado esta Asamblea Nacional (saliente) al pueblo, eso se acaba cuando lleguemos, salen ellos y entra el pueblo junto con nosotros a la AN y comenzaremos a legislar las leyes que el pueblo requiere”, dijo Cilia Flores.



La candidata, también esposa del presidente Maduro, reconoce la compleja situación nacional, sostuvo que la Asamblea Nacional va a convertirse “en el epicentro político para el debate”. “Se van a debatir los grandes cambios, vamos a darle al pueblo que está allí sufriendo la tranquilidad y la paz (…) La prioridad de la AN es el pueblo y sus necesidades, el salario, la estabilidad laboral, la familia, la mujer, los hijos”.

Fustigó a la oposición venezolana y sus diputados salientes, “con esa campaña diabólica que promovieron para llegar a esta AN lograron que muchos hijos abandonaran el país”, así que propuso apoyar el Plan Vuelta a la Patria del presidente Nicolás Maduro para que desde la AN se impulse el regreso “de todos esos muchachos y se reencuentren con su familia”.



“Ese daño lo hicieron los mismos sectores estos de derecha y que de paso se enriquecieron, se aprovechan de cualquier cosa, donde ven algo para ‘chulearse’ se lo ‘chulean’, así como se ‘chulearon a`(Donald) Trump, pidieron apoyo para los inmigrantes y se robaron esos reales”, subrayó la esposa del presidente Maduro.

En el escenario post pandemia para Venezuela, el candidato adeco por la opositora Alianza Democrática, Bernabé Gutierrez, considera importante e insoslayable “enderezar la economía nacional” y dijo que el debate empezará cuando el presidente Nicolás Maduro acuda al Parlamento el próximo 10 de enero a rendir cuentas de su gestión.



Sobre la participación el 6-D, respondió: “Con el voto hemos derrotado tiranías, castigado malos gobiernos, estamos peleando contra el actual gobierno, si ellos quieren el control de la Asamblea o si nosotros lo queremos, la voluntad del pueblo será respetada y no me cabe la menor duda que este gobierno las perderá, Acción Democrática jugará un papel importante en el nuevo Parlamento, cero odio, cero rencor, vayamos a trabajar por las angustias del pueblo venezolano, hagamos algo definitivo en beneficio de este pueblo que tanto está sufriendo”.



Gutiérrez pidió a toda la AN trabajar en conjunto “para acabar con el hambre que existe, con los malos servicios que afectan a todos y revisar el orden jurídico del país y así adecuarlo a los nuevos tiempos, cada uno de los poderes debe trabajar en función de cada uno de los venezolanos”.



Para la exministra de Asuntos Penitenciarios, ahora candidata del chavismo a la AN, Iris Varela, “desde la AN estaremos contribuyendo con el Presidente Maduro, quien ha recibido un sabotaje de parte de un poder tan importante como lo es el Parlamento Nacional, que podamos desde la AN colaborar con el Presidente para levantar las sanciones, el pueblo quiere justicia, yo tengo tres propuesta, porque aquí hay una serie de personas que parecen intocables y que han hecho sufrir mucho al pueblo”.

Entre sus planteamientos, Varela explicó que apenas instalada la nueva AN no haya perdida de tiempo, “y exhortemos al Poder Judicial para que emita órdenes de captura contra quienes pidieron sanciones, traicionaron la patria y hasta solicitaron una invasión extranjera”. También ve pertinente que “se ordene la confiscación de los bienes de todos los que se han corrompido al calor de una función pública tanto los que estén investidos de ‘rojo rojito’ y que están amparados hoy por esta oposición nefasta que en mala hora alcanzó la mayoría de la AN”.



De su lado Javier Bertucci invitó a la nueva Asamblea Nacional a dejar atrás la confrontación; y de ser así que sea para la discusión amplia y sin espacios para las ofensas, considera primordial trabajar por la reanimación económica, buscar ayuda internacional, financiamientos y atender la distorsión del salario.



“Cuando en la AN nos avoquemos a darle soluciones a nuestro pueblo, creo que las confrontaciones si se dan será para llegar acuerdos, hay que sentarnos y dar el debate sobre cosas que puedan sentir nuestro pueblo en casa (…) Tenemos que discutir la distorsión del salario, nosotros pagamos en dólares y cobramos en bolívares, eso hay que resolverlo con una legislación que pueda anclar el salario al dólar”.



Bertucci no habló de ir a una dolarización, propuso anclar al dólar los salarios “para que la gente pueda recuperar sus poder adquisitivo”. “Nosotros debemos avocarnos a buscar urgente ayuda internacional, programas sociales que impacten el área de alimentos y medicinas y que la distribución no esté solo en manos del gobierno, pongo a disposición toda nuestra estructura, las iglesias cristianas, sin sectarismos ni control sobre nadie”.