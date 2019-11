“Vamos a evitar que anarquicen a la ciudad”: alcalde Casanova sobre protesta del 16-N

Priselen Martínez Haullier

Cortesía Prensa Alcaldía

“¿Quieren protestar, háganlo en santa paz!. No vamos a permitir que prendan una calle o una vía”, así lo advirtió, este martes 12 de noviembre, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, a la dirigencia opositora en la ciudad sobre la convocatoria de protesta hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para este sábado 16 de noviembre en todo el país.

Dijo que en la reunión que el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo con los 23 gobernadores y los alcaldes de las principales ciudades del país, este lunes en Caracas, el Jefe de Estado le encomendó la tarea, tanto a él (alcalde) como al gobernador Omar Prieto, de “garantizar que la Feria de la Chinita culmine en esta santa paz”.

“No va a ver alteración del orden público que pueda con la paz de los maracaiberos. Vamos a evitar que anarquicen a la ciudad. Ni siquiera va a ver una candelita que se prenda porque antes de que estén prendiendo los fósforos, vamos a llegar con las fuerzas policiales, militares y populares a frenar cualquier acción que vaya contra la paz”, afirmó tras culminar el acto de entrega de implementos y camiones a trabajadores del Instituto Municipal de Ambiente (IMA) y del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau) que se llevó a cabo en la plazoleta de la Basílica.

“Nada ni nadie va a frenar la alegría de este pueblo, el vínculo hermoso que tiene con su Reina Morena, ¡ay de aquel! que se atreva a sabotear las festividades de nuestra Virgen, lo va a pagar y duro, La China lo va a castigar (…). Nosotros (a la oposición) sabemos de lo que ustedes son capaz, yo les quiero pedir con el corazón en la mano que no nos subestimen, que reconozcan claramente de lo que somos capaces por la defensa de nuestro pueblo, por la defensa de la estabilidad de esta patria, no nos pongan a prueba. No saben, no reconocen lo comprometidos que estamos con la paz”, expresó la máxima autoridad municipal.

"Ningún alcalde pudo con el centro"

Casanova también respondió a las críticas hechas por algunos sectores sobre la poca atención de la municipalidad en algunas parroquias de la ciudad.

“Me critican en las redes sociales que soy el alcalde del centro de la ciudad. Tenemos una apuesta clara (con el casco central); ningún alcalde pudo con el centro, muchos tuvieron intenciones, pero nadie pudo diseñar un plan y estructurarlo para que pudiéramos recuperar lo que es ahora la calle Derecha, Jairo Gil, completamente recuperada y entregada como espacio público a la ciudadanía”, expresó.

El alcalde refirió que “si el centro está anarquizado, la ciudad también está anarquizada, si está limpio ordenado y seguro como ha venido ocurriendo poco a poco vamos a ir convirtiendo a la ciudad. Estamos trabajando en todos los espacios, superando las dificultades que nos dejó la gestión de Un Nuevo Tiempo y además enfrentando los problemas reales que nos ha generado la guerra económica”, añadió.