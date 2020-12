Uruguay no espera "nada" de las parlamentarias en Venezuela

El canciller Francisco Busdtillo aseguró, sin embargo, que Montevideo está dispuesto a colaborar en la búsqueda de una salida cuando "exista realmente voluntad" de hacerlo por parte del Gobierno venezolano.

Por: EFE 01:22 PM / 05/12/2020

El ministro de Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo este sábado 5-D que no espera "nada" de las elecciones parlamentarias de este domingo en Venezuela y aseguró que Montevideo está dispuesto a colaborar en la búsqueda de una salida cuando "exista realmente voluntad" de hacerlo por parte del Gobierno "dictatorial" de Nicolás Maduro.



Por ese motivo, Uruguay no estará "activo" en el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela, integrado por países europeos y latinoamericanos, hasta que no vea "una respuesta seria" de parte del régimen de Maduro, señaló Bustillo en una entrevista a Efe en Bruselas, donde estuvo tres días para intentar impulsar la firma del acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur.



El jefe de la diplomacia uruguaya indicó que, si aún no han abandonado ese grupo, es por "respeto" a los Estados que lo integran.



Que Venezuela es "una dictadura no hay ninguna duda", declaró Bustillo, quien recordó que Montevideo condena al régimen venezolano en "todos los foros que corresponde", pese a que la política exterior uruguaya tiene por principio no intervenir en los asuntos internos de otros países y no tiene vocación de "gendarme internacional" o de "ir persiguiendo dictadores por el mundo".