Parra instala sesión en la AN y Guaidó denuncia que no tiene quórum

El líder opositor y la bancada opositora tuvo que sortear los piquetes de la Asamblea.

Por: Redacción Web 11:39 AM / 07/01/2020

Luis Parra, reconocido presidente de la Asamblea Nacional por la bancada del chavismo y un grupo de diputados disidentes de la oposición, instaló la sesión del Parlamento de este martes 7 de enero.

Aseveró que cuenta con quórum para llevar a cabo la sesión ordinaria de este martes.

Parra, dentro del Parlamento, anunció la creación de una comisión para lograr la regularización y la reinstitucionalización del Poder Legislativo, dicha delegación estará conformada por representantes del Bloque de la Patria y representantes de la oposición venezolana.

Dicha comisión, según él, tendrá la misión de "rescatar el orden constitucional" en el país.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, informó que durante el inicio de la sesión de la AN los parlamentarios de la "bancada del G4" no hicieron acto de presencia en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. "No dan la cara porque lo que quieren es sabotear", señaló en declaraciones a los medios.

Entre tanto, la fracción opositora mayoritaria, en cabeza de Juan Guaidó, presidente del Parlamento; denunció que no hay quórum y la Guardia Nacional no les permitía el paso a la sede del Palacio Federal Legislativo, de hecho videos mostraron cómo los unifoirmados no les permitían el paso.