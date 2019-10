Unicef requiere 6 millones de dólares para ayudar a niños de Venezuela

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) solo ha recaudado el 54% de los 4.160 millones de dólares (unos 3.740 millones de euros) que reclamó para atender este año a 41 millones de niños en 59 países, por lo que ha alertado de que la atención plena frente a conflictos y desastres está en riesgo por la “sustancial” carencia de fondos.

Informó que sin fondos es imposible cumplir con los proyectos de apoyo a los niños de los países más necesitados, en los cuales se incluye la situación de Venezuela.

Hernietta Fore, directora ejecutiva de Unicef, informó: “Sin recursos adicionales, estos niños no irán a la escuela, no serán vacunados, no recibirán nutrición adecuada o no serán protegidos de la violencia y el abuso”.

Entre los tópicos de emergencia se encuentra Venezuela, país en el cual Unicef tendría que utilizar al menos 6 millones de dólares para así contribuir a que unos 60.000 niños puedan ir a la escuela con programas de alimentación.

Así como al menos 3 millones de dólares para ayudar a vacunar a casi 400.000 niños contra enfermedades prevenibles en los próximos tres meses.

“Mientras seguimos llamando a acabar con conflictos y a una mejor preparación ante emergencias, necesitamos apoyo adicional de los donantes para ayudarnos a responder a las necesidades más básicas de los niños”, señaló Fore.