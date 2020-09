"Un 10% o 15% está completamente seguro de ir a votar el 6-D"

"Todos pierden excepto el Gobierno que nombrará una Asamblea absolutamente revolucionaria y chavista con unas pinceladas de oposición", dijo Luis Vicente León.

Por: Redacción Web 12:17 PM / 11/09/2020

En entrevista con Eduardo Rodríguez, en Unión Radio, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que la "fractura opositora complica aún más las posibilidades de éxito de cualquiera de las estrategias que se planteen", bien sea la participación o la abstención.

"Todos pierden excepto el Gobierno que nombrará una Asamblea absolutamente revolucionaria y chavista con unas pinceladas de oposición", dijo.

Se trata de la precisión del influyente experto sobre los comicios del próximo 6 de diciembre, cuando se elegirá la nueva Asamblea Nacional.

León aclaró que el porcentaje de la población que está completamente seguro que va a votar "es muy bajo, está entre 10% a 15%".

Mostró su preocupación por que la estrategia de la abstención "termine en la pulverización del liderazgo opositor, yo lo veo muy mal".

Comentó que la población se siente "frustrada y apática" porque la mayoría de las estrategias para buscar el cambio político han fracasado. "No hubo un cambio de gobierno".

Sanciones

León afirmó, sobre la crisis económica, que la raíz de los problemas actuales, como la escasez de gasolina o fallas de electricidad no tienen que ver con las sanciones, sino que obedecen más bien a la desinversión en esos sectores.

"No hay gasolina porque no estamos produciendo en las refinerías que fueron dejadas al abandono".Sin embargo, expresó, "la respuesta política que se ha dado para tratar de buscar el cambio político se concentró en el tema de dependencia internacional y el apoyo internacional no puede sustituir a la lucha política" dentro del país.

El resultado, resumió el analista político, es que «tienes más de 20 meses con sanciones petroleras y el gobierno está ahí, anclado en el poder y las sanciones no le han hecho ni cosquillas en términos políticos, pero por supuesto que lo empobreció».