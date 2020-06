UE rechaza ratificación de Parra y acusación de terrorista a partido de Guaidó

Josep Borrel recalcó que la UE "sigue apoyando plenamente a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional".

Por: EFE 02:10 PM / 04/06/2020

La Unión Europea (CE) afirmó este jueves 4 de junio que la ratificación del opositor Luis Parra como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, que consideró ilegítima, y la acusación de organización terrorista al partido en el que militó Juan Guaidó "profundizan más" la crisis venezolana.



"Los últimos acontecimientos han profundizado más la larga crisis institucional y política en Venezuela, y reducido el espacio democrático y constitucional en el país", indicó el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete.



Borrell aludió a que el pasado 26 de mayo el Tribunal Supremo venezolano ratificó a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional.



"Como hemos dicho previamente, la UE considera que la sesión de voto que llevó a la 'elección' de Luis Parra no fue legítima. No respetó ni los procedimientos legales ni los principios democráticos constitucionales", subrayó.



El político español recalcó que la UE "sigue apoyando plenamente a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional" y que "rechaza fuertemente las violaciones del funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional, así como las intimidaciones, violencia y decisiones arbitrarias contra sus miembros".



En todo caso, en esta ocasión la declaración de los Veintisiete no incluyó ninguna mención a la posible preparación de sanciones específicas "contra las personas involucradas en la violación de estos principios y derechos", como mencionó Borrell en otro comunicado en enero.



El caso VP

Paralelamente, Borrell señaló hoy que la petición del fiscal jefe de Venezuela al Tribunal Supremo de determinar si el partido político Voluntad Popular -que lidera Leopoldo López y en el que militó durante toda su carrera Guaidó- es una organización terrorista, "es también un paso que va en la dirección equivocada".



Borrell dejó claro que "el incremento de la represión política y el deterioro de la situación de los derechos humanos sigue siendo inaceptable".



La UE reiteró que una solución sostenible de la crisis venezolana "solo puede alcanzarse por medio de un proceso político verdadero e inclusivo que lleve a unas elecciones presidenciales libres y justas".



"Rechazamos todo tipo de violencia, incluyendo cualquier incursión militar o violenta en el país, e insistimos en la necesidad de una solución urgente pacífica y democrática", concluyó.



Para ello, la UE consideró que "todas las partes tienen que mostrar una implicación genuina en un proceso de negociación inclusivo, y trabajar juntas y de manera constructiva para aliviar el dramático sufrimiento del pueblo venezolano, que se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19".



En ese contexto, la UE reiteró que el reciente acuerdo entre las diferentes partes sobre asistencia humanitaria es "un paso positivo".



"La UE sigue totalmente comprometida con continuar intensificando sus esfuerzos en apoyo de un camino electoral negociado, incluyendo a través del grupo internacional de contacto", señaló en referencia a la iniciativa con países europeos y latinoamericanos que auspició la UE para favorecer una salida negociada.



Para ello, aseguró que se convocará una nueva reunión de ese grupo "lo antes posible".



Además, Borrell garantizó que la UE seguirá respondiendo a las necesidades más urgentes de los venezolanos con la movilización de asistencia internacional.