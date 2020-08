UE descarta enviar misión de observación para el 6-D

Unión Europea rechaza la invitación del Gobierno de Nicolás Maduro para enviar una "misión de acompañamiento electoral", un concepto que tildó de "ajeno a las prácticas europeas".

Por: EFE 10:00 AM / 11/08/2020

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, consideró este martes 11 de agosto que Venezuela "no cumple en este momento" las condiciones para que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean "transparentes, inclusivas, libres y justas".







En un comunicado, el jefe de la diplomacia comunitaria señaló que, por este motivo, la Unión Europea no enviará una misión de observación para ver el desarrollo de los comicios, pese a que el Gobierno y la oposición hayan alcanzado acuerdos sobre asuntos como extensiones de plazos electorales.







"Este es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente como para que la Unión Europea pueda enviar una misión de observación electoral", explicó Borrell.







El político español detalló que, para mandar este tipo de misión, la UE necesitaría una "respuesta precisa y en general positiva a los requisitos mínimos que ha pedido la oposición" respecto a la celebración de las votaciones.





El anuncio de la diplomacia europea se produce tras semanas de contactos con el Gobierno y la oposición de Venezuela para evaluar la posibilidad de que se llegara a un consenso sobre el marco reglamentario para la celebración de las elecciones legislativas en diciembre.







Borrell había trasladado al Gobierno que la oposición reclamaba como requisitos mínimos la participación equitativa de todos los partidos políticos y sus líderes y una observación internacional del proceso.







"Tomo nota del anuncio de 2 de agosto de una amplia representación de partidos políticos venezolanos, incluyendo todos los representados en la Asamblea Nacional, de su intención de no participar en las elecciones legislativas", indicó Borrell.







Las veintisiete fuerzas políticas que conforman el grueso de la oposición venezolana, que incluye a todas las que actualmente tienen representación parlamentaria al margen del chavismo, acordaron no presentarse a las legislativas del próximo 6 de diciembre por considerarlas un "fraude".







Para enviar este tipo de misiones a una cita electoral, la UE "requiere que se garanticen unas condiciones mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad y la capacidad de observar el proceso electoral sin interferencias, incluyendo un acceso sin limitaciones", recordó Borrell.







Borrell agregó que ya ha comunicado sus conclusiones a la oposición venezolana y a los Estados miembros de la UE, y que volverá a poner el tema sobre la mesa con los socios comunitarios en más detalle en la reunión informal de Exteriores que tendrá lugar a finales de este mes en Berlín.







También serán informados de estos avances los miembros del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, a los que, anunció, convocará "en el futuro próximo" para una reunión ministerial.