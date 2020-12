“Trump buscó contactos con Venezuela al principio de su mandato”

“Esperemos que se instale el nuevo Gobierno del señor Joe Biden, esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo”, dijo el Presidente.

Por: Reuters 02:25 PM / 08/12/2020

El mandatario estadounidense, Donald Trump, buscó contactos con funcionarios venezolanos al inicio de su mandato, dijo este martes 8 de diciembre el presidente Nicolás Maduro, agregando que espera establecer un diálogo con la Administración entrante de Joe Biden.

Venezuela y Estados Unidos cortaron relaciones diplomáticas el año pasado, después de que la administración Trump, junto a decenas de otros países, reconocieron al jefe del Congreso, Juan Guaidó, como el líder legítimo del país sudamericano, argumentando que Maduro cometió fraude en su reelección de 2018.

“Esperemos que se instale el nuevo Gobierno del señor Joe Biden, esperemos que ellos tengan tiempo de pensar y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos”, dijo Maduro en rueda de prensa desde el Palacio Presidencial en Caracas.

Asimismo, agregó que a principios de 2017 Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores por aquel entonces, fue invitada a la toma de posesión de Trump, pero rechazó ir porque “no era conveniente”.

Maduro dijo que un intermediario de Trump lo invitó a una reunión con su par estadounidense durante la Asamblea General de Naciones Unidas a fines de 2018. Luego señaló que estaba abierto a realizar la reunión, pero que el “establishment” estadounidense impidió que se llevara a cabo.

Cero dolarización

El Jefe de Estado también descartó, en la rueda de prensa, la dolarización total de la economía venezolana y la sustitución del bolívar por la divisa estadounidense.

“En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es y no va ser nunca el dólar, ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismos de una economía de resistencia”, dijo.

Maduro también denunció que la nación pasó de percibir ingresos de 56 mil millones de dólares a menos de 500 millones de dólares, producto de la persecución financiera y comercial por parte de Estados Unidos contra el país.

Destacó que Venezuela está empezando a construir su propio modelo. “Por eso hemos avanzando en la construcción de un poder popular, el pueblo con el poder. Vamos a la construcción de las ciudades comunales, parlamento comunal y de muchas otras formas del poder comunal”, señaló el Jefe de Estado.