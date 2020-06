Trump abre compás para posible reunión con Maduro

El presidente estadounidense dijo en una entrevista publicada este domingo 21-J por el portal Axios y citada por Reuters que “a Maduro le gustaría reunirse y sabes que yo nunca me opongo a las reuniones".

Por: Redacción Web 09:38 PM / 21/06/2020

En entrevista para el sitio informativo Axios, en la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió "dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, y expresó su disposición a reunirse con Nicolás Maduro".

Al preguntarle si estaría dispuesto a reunirse con Maduro, Trump dijo: “Quizá lo pensaría. A Maduro le gustaría reunirse y sabes que yo nunca me opongo a las reuniones -ya sabes, rara vez me opongo a las reuniones...“



El entrevistador le preguntó a Trump si lamentaba haber seguido el consejo de John Bolton, su exasesor de seguridad, de reconocer a Juan Guaidó en enero de 2019. "Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: A algunas personas que les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso", respondió el mandatario, quien además consideró que su reconocimiento "no habría sido muy significativo" en cualquier caso.



Si Trump decide reunirse con Maduro, pondría completamente de cabeza la política exterior de su administración hacia Venezuela. Altos funcionarios, incluyendo el @vp Pence y el Secretario de Estado Pompeo, han invertido gran cantidad de energía en apoyar a Guaidó”.

El portal NTN 24 cita que según un exfuncionario de la Administración Trump que tuvo contacto con el equipo de Axios, la Casa Blanca habría recibido varias llamadas por parte de Venezuela en un intento de concretar una reunión entre Maduro y Donald Trump, pero todas fueron rechazadas.

El exfuncionario también expresó que "la oposición venezolana estaba fuera de sí" ante la posibilidad de que esa reunión tuviese lugar.

En su libro, titulado La Habitación Donde Sucedió (The Room Where It Happenned), Bolton escribió que Trump percibía a Guaidó como un "hombre débil, a diferencia de Maduro", y que solía referirse al presidente de la Asamblea Nacional como "el Beto O'Rourke de Venezuela".