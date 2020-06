Trump: Solo me reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder

El Mandatario agregó que siempre se posicionará "contra el socialismo" y a favor de la libertad del pueblo de Venezuela.

Por: AFP 11:02 AM / 22/06/2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó este lunes 22 de junio que solo se reuniría con el mandatario venezolano Nicolás Maduro para discutir su salida del poder, después de sus declaraciones en una entrevista en la que se mostró proclive a un encuentro.

"Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder", dijo Trump en Twitter afirmando que siempre se posicionará "contra el socialismo" y a favor de la libertad del pueblo de Venezuela.

La noche del domingo 21 de junio se conoció una entrevista para el sitio informativo Axios, en la Oficina Oval, de Trump que había sugerido "dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, y expresó su disposición a reunirse con Nicolás Maduro".

El entrevistador le preguntó a Trump si lamentaba haber seguido el consejo de John Bolton, su exasesor de seguridad, de reconocer a Juan Guaidó en enero de 2019. "Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: A algunas personas que les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso", respondió el mandatario, quien además consideró que su reconocimiento "no habría sido muy significativo" en cualquier caso.

El portal NTN 24 cita que según un exfuncionario de la Administración Trump que tuvo contacto con el equipo de Axios, la Casa Blanca habría recibido varias llamadas por parte de Venezuela en un intento de concretar una reunión entre Maduro y Donald Trump, pero todas fueron rechazadas.

El exfuncionario también expresó que "la oposición venezolana estaba fuera de sí" ante la posibilidad de que esa reunión tuviese lugar.

En su libro, titulado La Habitación Donde Sucedió (The Room Where It Happenned), Bolton escribió que Trump percibía a Guaidó como un "hombre débil, a diferencia de Maduro", y que solía referirse al presidente de la Asamblea Nacional como "el Beto O'Rourke de Venezuela".