Trump espera que Venezuela logre su "independencia verdadera"

El presidente de EE UU emitió un comunicado por el 5 de Julio. "El pueblo venezolano está sufriendo bajo un régimen ilegítimo", expresó.

Por: EFE 10:16 AM / 05/07/2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo 5 de Julio que su Administración "siempre permanece contra el socialismo" y señaló que su país espera que Venezuela logre su "independencia verdadera".







"Hoy por el 209 aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela, EE UU reafirma su solidaridad con el pueblo de Venezuela", dijo el mandatario en un comunicado publicado por la Casa Blanca.







"El pueblo venezolano está sufriendo bajo un régimen ilegítimo y tirano que intenta destruir las instituciones democráticas, abusar de los derechos humanos, implicarse en una corrupción desenfrenada y explotar la peor crisis económica y humanitaria de la historia reciente", enumeró Trump.







Aun así, siguió el mandatario, "EE UU tiene una gran esperanza por el pueblo de Venezuela. A través de su perseverancia y coraje, Venezuela logrará la independencia verdadera".



Estados Unidos ya no reconoce oficialmente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y en marzo presentó cargos por narcoterrorismo contra ese mandatario y ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.







El mes pasado, el jefe de la Casa Blanca se mostró abierto en una entrevista con el diario digital Axios a reunirse con Maduro, una posibilidad que también barajó durante la Asamblea General de la ONU de 2018, pero que no llegó a producirse.







Sin embargo, poco después de esa entrevista, Trump precisó que solo se reuniría con su homólogo venezolano para conversar sobre la "salida pacífica del poder" de este.







Y días más tarde, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reafirmó el apoyo de Washington al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de naciones.







"Seguimos apoyando a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y al presidente interino Guaidó en su lucha para restaurar la democracia", subrayó el titular de Exteriores.