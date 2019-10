11:00 AM

11:00 AM / 25/10/2019

Toro Hardy sobre el caso Citgo: Rosneft todavía posee el 49% de garantía de la refinería

Agencias

Reuters

El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, advirtió que el bono 2020 no es la única amenaza sobre Citgo debido a la emisión de un 49% como garantía para un préstamo.

“Los bonos 2020 no son la única amenaza a Citgo, cuando emitieron esos bonos poco después le dieron el 49% de garantía a la empresa Rosneft, eso parecía un préstamo pero en realidad fue una venta, y además también está los fallos a favor de Crystallex (…) nos han hipotecado de una manera irracional y bestial por no cumplir esos compromisos”, expresó, agregando que es posible “salvar” a la refinería con otro gobierno representando a Venezuela y refinanciando la deuda.

Cuando se emitieron los bonos 2020 el mercado ya estaba adeudado una cierta cantidad por lo que el mercado se negaba a emitir hasta que “ofrecieron el 50% de las acciones de Citgo que es nuestro principal brazo comercializador del petróleo venezolano y por esa vía fue que logró se cambió de bonos 2020, de ese monto había que pagar 914 millones de dólares o perdíamos el control de Citgo”.

“Teníamos dos vías para evitar que Citgo fuera tomada por los tenedores, una era a través del presidente Trump y otra de manera judicial, porque esos bonos fueron emitidos de forma ilegal (…) y el endeudamiento tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional y quienes aceptaron esos bonos sabían que había una debilidad jurídica”, dijo refiriéndose al mes de marzo cuando la deuda iba a vencer pero se logró realizar el pago correspondiente.

“Se pagó porque en ese momento vencía ese monto y si no se paga se perdía el control de Citgo ¿Qué ratificó la AN? Vamos a pagar pero bajo protesta porque yo declaro que eso nunca fue aprobado por la AN, es ilegal y en ese momento se pagó pero bajo protesta”, añadió.