Tony Boza: “En la nueva AN propondremos que el Petro sea el anclaje para el salario"

Recuperar la recaudación fiscal, pues Venezuela está en el último lugar en Latinoamérica y el Caribe, será otro de los planteamientos que llevará el abanderado del circuito 7 por el Zulia al Parlamento.

Por: Priselen Martínez Haullier 08:27 AM / 27/11/2020

Tony Boza, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por el circuito 7 del estado Zulia integrado por las parroquias Cacique Mara, Cristo de Aranza y Cecilio Acosta de Maracaibo, dijo que en el mes de diciembre iniciará una mesas de trabajo para discutir con sus comunidades los planteamientos que llevará a la Asamblea Nacional (AN), pues considera que su papel, además de legislador será de “vocero” de sus necesidades.

Dijo que su agenda tendrá tres temas fundamentales: el primero, “será la recuperación de la capacidad adquisitiva del salario. Estamos planteando la necesidad de que por fin el Petro se convierta en el anclaje necesario para que el salario sea indexado al ritmo de la inflación”, pues considera que “no puede quedar en la buena fe de algún gobernante tiene que quedar establecido en la norma”.

El economista explicó, en entrevista con PANORAMA, que en la actualidad la legislación “lo cubre como criptoactivo, criptomoneda, unidad de cuenta, como reserva de valor y como medio de pago, pero como anclaje en el salario, el Gobierno solo ha emitido un decreto del 20 de agosto de 2018 y lo que queremos es que haya un afianzamiento normativo (…). Así como los empresarios realizan sus ajustes por inflación cada vez que van a pgar sus impuestos y revalorizan sus activos, el asalario debe tener su mismo derecho (…)”.

El segundo planteamiento –dijo- será “la democratización del crédito. Una cosa que ha hecho la crisis es pulverizar el salario y las familias, porque lo hemos encontrado en las tres parroquias han tenido que inventarse otras formas de producción económica como elaborar tortas de cumpleaños, comida, zapatos, cualquier tipo de ayuda, para incrementar sus ingresos; para ello, necesitamos que eso sea reconocido por el Estado como un fondo de garantías recíprocas para las familias (…) que sean recompensadas (…)”.

El tercer tema –detalló- tiene que ver con la propuesta que hizo la profesora Pascualina Curcio sobre la transformación del sistema tributario nacional. “No es posible que Venezuela esté en el último lugar de recaudación fiscal en Latinoamérica y el Caribe. Cuando se compara la recaudación con el PIB, el país se ubica en el 9% cuando el promedio de la región es de 23% (...). Tiene que pagar impuestos el que más gana ingresos y esta es una reforma urgente que el propio presidente Nicolás Maduro lo ha pedido, pero que evidentemente no se ha dado, pero entrara en la agenda de la próxima Asamblea”.

Para Boza es fundamental votar el 6 de diciembre “para poner a la AN a tono con los intereses de la patria. Es inconcebible que el Gobierno parlamentario más importante del país no esté de cara a la resolución de los problemas sino que esté al servicio de intereses foráneos. No importa cuál es el tinte político de quien vaya a votar, es importante que todo el mundo vaya a votar”, expresó.