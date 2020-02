Timoteo Zambrano: “Estamos a punto de llegar a un acuerdo para un nuevo CNE”

El Gobierno y la oposición se reunieron este sábado 8 de febrero, cita en la que participó José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español y colaborador del diálogo.

Por: Agencias / Redacción WEB 05:18 PM / 08/02/2020

“No hay duda que estamos por definir la conformación de ese CNE y aspiramos que las dos partes y la Mesa en concreto, en los próximos días podamos hacer un anuncio importante en esa materia”, así resumió el dirigente político Timoteo Zambrano, la reunión que sostuvo, este sábado 8 de febrero, la Mesa de Diálogo Nacional que contó con la presencia del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Estamos a punto de alcanzar acuerdo para tener un nuevo CNE, este tema se trató en diálogos anteriores pero no se logró un avance, pero en esta oportunidad los mecanismos y la metodología son distintos y garantizará los acuerdos”, añadió Zambrano desde el hotel Meliá Caracas donde se han venido realizando los encuentros.

Zambrano dijo que a Zapatero, quien no ofreció declaraciones al culminar la reunión, le fue presentado un resumen del proceso relacionado con la búsqueda de la vía electoral que permita una solución pacífica a la crisis venezolana.

También un recuento de los seis meses que lleva la Mesa en funcionamiento. Agradeció al español su voluntad política para contribuir con la paz en nuestro país.

Rodríguez Zapatero escuchó el avance de las reuniones que arrancaron

en septiembre pasado.

Por otro lado, periodistas que siguen de cerca las reuniones, consultaron al dirigente de Canbiemos Movimiento Ciudadano sobre el proceso de conformación del Comité de Postulaciones Electorales que adelanta la comisión preliminar designada por la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el diputado Ángel Medina, el también miembro del Parlasur aclaró que la Mesa de Diálogo tiene su propio mecanismo distinto al Parlamento. Indicó que no ha sostenido ningún tipo de reunión con dicha comisión ni con el grupo designado por la directiva paralela de la AN de Luis Parra.

La Comisión Preliminar culminó este viernes 7 de febrero el período de postulaciones de los miembros de la sociedad civil que tuvo una duración de dos semanas desde el 27 de enero, de los cuales se escogerán los 10 ciudadanos que junto a 11 diputados conforman el Comité de Postulaciones Electorales que seleccionará a los candidatos a rectores del Poder Electoral, reseñó Efecto Cocuyo.