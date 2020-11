Timoteo Zambrano: Consulta de Guaidó es un salto al vacío

El secretario general del partido Cambiemos, diputado a la relección y uno de los hombres claves en el diálogo entre el Gobierno y la oposición, dijo que la nueva AN retomará el financiamiento de la CAF y que la prioridad debe ser la solución a los problemas de los servicios públicos.

Por: Priselen Martínez Haullier 07:00 AM / 15/11/2020

Timoteo Zambrano, diputado y candidato a la reelección por la Asamblea Nacional (AN) por el partido Cambiemos, visitó Maracaibo el viernes 13 de noviembre como parte de la segunda fase del recorrido que viene haciendo por el país de cara a las elecciones del 6 de diciembre.

Dijo que es “necesario” sumar entre las prioridades del nuevo Parlamento, que se estrenará el próximo 5 de enero, con 277 integrantes, “resolver el problema de los servicios públicos más de allá de una propuesta partidista como política de Estado en regiones como el Zulia la electricidad y el agua” (…) rescatando el crédito de 400 millones de euros que aprobó la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que la actual AN decidió “rechazar”.

Zambrano, uno de los hombres claves de la oposición en la Mesa de Diálogo con el Gobierno nacional, también adelantó, en el encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, que del 7 de diciembre al 20 de enero el Parlamento deberá presentarle un plan al país “y nosotros en la Alianza Democrática estamos trabajando en ello”.

Entre los planes está los cambios en el “poder institucional” del país como los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fiscalía, el CNE “que solo se cambió para esta elección y están haciendo el trabajo” como parte de los acuerdos que se fijaron en la Mesa de Diálogo con el Gobierno.

“Ya en Cambiemos tenemos la nuestra y la presentaremos al país”, afirmó acompañado de la diputada suplente por el circuito San Francisco y candidata a la reelección, Mary Álvarez, entre otros dirigentes.

El secretario general de la tolda morada también adelantó que con el nuevo método de escogencia la organización podría obtener no menos de los 60 puestos entre los votos 18 diputados principales y por lista nacional y regional. Mientras que la Alianza con el resto de los partidos cree que pueden alcanzar “unas 130” curules.

Explicó que es proceso es “inverso” a los anteriores, incluso, considera que es “más equilibrado 50% y 50% para ser más federalistas, y sin embargo 52% por la proporcionalidad y 48% nominal. Creo que vamos a tener una buena Asamblea”, acotó.

También señaló que Cambiemos viene haciendo su campaña casa a casa y explicándole a los electores por qué deben acudir a votar el 6-D, ya que “es la mejor forma de dirimir los problemas del país”.

Explicó que el nuevo sistema de votación, cuyo segundo simulacro se realizará este domingo 15-N por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es sumamente fácil, pues “la pantalla es táctil” y todo está bien identificado para no generar confusiones.

“Además se utilizarán unas nuevas captahuellas donde no habrá de posibilidad de nada, pues el sistema la encripta, solo podrá captar la huella de quien vaya a votar”, aseguró.

Sobre la Consulta Popular que viene impulsando la actual AN bajo la presidencia de Juan Guaidó, Zambrano aseguró que “es un salto al vacío porque no irá a ninguna parte”.

Zambrano también respondió a unas preguntas hechas por PANORAMA.

-¿En qué considera usted que se equivocó la actual AN?

-Nosotros habíamos fijado la estrategia de acumulación de fuerzas a partir de las elecciones del 2015 y el primer eslabón era ganar la AN, la ganamos frente al debate interno de la MUD de no presentarnos. Luego venía la elección de gobernadores, que era necesario ganarla con 14, 15, 20, 12 porque traíamos el rebote de haber ganado la AN con dos tercios; y fue un grave error optar por el referendo revocatorio, que terminó imponiéndose porque había un deseo de los distintos factores que integraban la MUD en ser candidatos presidencial, y esa ambición terminó quebrando las elecciones de gobernadores del 2016, y luego las municipales.

La gran falla fue no haber continuado con la estrategia de acumulación de fuerzas que nos llevaba perfectamente a las elecciones presidenciales que eran en el 2018.

— El 5 de enero, el país tendrá dos Asambleas, una de ellas no será reconocida por un grueso importante de la comunidad internacional, ¿qué opina usted?

— Esta Asamblea muere el 6-D, el 7 de diciembre Guaidó y lo que quedan serán historia. Después de la división del 5 de enero de este año, ninguna de las dos Asambleas tiene la mayoría para convocar el quorum reglamentario para poder reunir a esa Asamblea. Lo importante es que, a partir del 6-D, acabamos con la dualidad de la Asamblea, TSJ, fiscales, toda esa locura. Fue un momento en que había una hora loca en Venezuela y lo peor es que hay gobiernos como Estados Unidos y organizaciones como la Unión Europea, el Grupo de Lima que igual cayeron en esa hora loca.

— La ley Antibloqueo cercena las competencias de la nueva AN, ¿qué considera usted?

— La Constitución es la Constitución y la Ley Antibloqueo asume las competencias legislativas que no puede asumir el Ejecutivo. Eso será motivo de conversación, negociaciones, diálogo para superar esas diferencias, pero igual me parece que es ese aspecto que plantea la Ley Antibloqueo del secretismo, de la opacidad tampoco. Esto tiene que ser una sociedad y un sistema político, transparente, mientras el mundo va a la transparencia, nosotros no podemos ir al ocultismo, no es lo correcto. Ahora, tenemos que elaborar la arquitectura financiera normativa para lo que significa la participación del sector privado nacional e internacional eso tiene que darse en la Asamblea y lo más importante es darle consenso a esa ley, hay que hacerle ajustes. El Gobierno tendrá su fracción parlamentaria y debe tener confianza en ella.

— Usted ha sido una de las piezas claves del diálogo entre el Gobierno y la oposición, ¿qué aspectos o temas quedan pendientes?

— Lo que queda pendiente que no se pudo concretar por el severo impacto de las sanciones tiene que ver con el canje de petróleo por alimentos. Creo que ahí vamos a tener que trabajar muy duro a partir de la nueva Asamblea y creo además que el próximo año la Mesa de Diálogo, no tengo dudas, continuará para ir trabajando en la reinstitucionalización, en la alternabilidad, gobernabilidad y una serie de temas que deben continuar en esa siguiente etapa y para eso es la Mesa de Diálogo que si estamos todos en el Parlamento será a un mejor.

— Usted en la actualidad es diputado lista por el Zulia, ¿qué aportes deja en estos 5 años a la región que le dio una curul en la AN?

— Uno siempre quiere hacer mucho, pero la tarea que la realidad me fue imponiendo en el tema país me apartó de la cotidianidad del Zulia y que lamenté mucho, pero siempre llevo con orgullo que soy diputado por esta región y creo que el Zulia puede sentir que lo que hago por este país, todas estas iniciativas políticas en estos 5 años siento que son también zulianas.