“Tenemos propuestas reales y no fantasiosas para la AN”: MAS en el Zulia

Jesús Medina, secretario general del MAS en el Zulia, dijo que sus candidatos “representan a todos los sectores de la ciudad y sus comunidades”.

Por: D. Rodríguez 08:00 AM / 12/11/2020

La directiva del Movimiento al Socialismo en el Zulia (MAS) aseguró que participarán en las venideras elecciones parlamentarias del 6-D, con la finalidad de “recuperar espacios” políticos en la AN y así consolidar una solución “pacpifica, política y democrática” a los problemas que aquejan al país.

Así lo informó Jesús Medina, secretario general del MAS en el Zulia y candidato por lista, a este medio el miércoles 11 de noviembre. “Nosotros vamos a participar en las próximas elecciones parlamentarias, presentamos los mejores candidatos y para todos los circuitos. Creemos en el diálogo de reconciliación para buscar soluciones a todos los problemas que se viven en el país. Hay que buscar una salida realista a esta grave crisis”.

El dirigente insistió en que “tenemos propuestas reales, claras y no fantasiosas para la Asamblea Nacional. Buscamos la conformación de un Parlamento que sea plural y no con grupos políticos con intereses particulares. Somos una alternativa para una oposición que no ha hecho nada y un Gobierno que solo sabe echarle la culpa a terceros”.

Medina indicó que “la abstención lo que ha hecho en los últimos años es perder los espacios. No compartimos esa idea radical de no participar en las elecciones, eso no es la solución. La propuesta es recuperar los espacios, no entregarlos. El MAS va a luchar por esos 25 escaños en el Zulia y con candidatos que representan a todos los sectores de la ciudad y a sus comunidades”.

Cita con la democracia

Franklin Chourio, candidato por el Circuito 9 del MAS, aseguró que los zulianos, el próximo 6-D “tienen una cita con la democracia. Debemos restaurar la institucionalidad dentro de la Asamblea Nacional. El llamado es que todos salgamos a votar y a participar”.

Agregó que “desde el MAS y en la AN vamos a resaltar las necesidades del pueblo zuliano. Vamos a impulsar el salario, que sea digno, las mejores en los servicios, leyes que en verdad beneficien a los venezolanos, a la empresa privada para que se genere un mejor desarrollo”.

Por su parte, Rafael Araujo, candidato por el Circuito 8, apuntó que “el llamado a las personas es a no hacerle el juego al Gobierno y a esa oposición radical de no salir a votar el 6-D. Creemos en la democracia y en el poder de la participación. Debemos dignificar la vida de todos los venezolanos, dejar atrás tanta confrontación política y ponerse a trabajar para salir de esta graves crisis y que tiene más de 20 años”.

Candidatos del MAS en el Zulia:

Por Lista:

1) Jesús Medina

2) Leybys Barrientos

3) José Sarmiento

4) Julio Zambrano

5) Víctor Yépez

6) Graham García

7) Richard Fereira

8) Franklin Chourio

9) Anabella Gómez

10) Andreina Sira

11) Deniree Fernandez

12) Zulay Gutiérrez

13) Jose Hidalgo

14) Edix Gómez

15) José Mora

16) José Martínez

17) Janer Rangel

18) Alberto Martinez

19) Jackeline Suarez

20) Julieth Orozco

Candidatos por circuitos:

Circuito # 1

Alberto Garrillo (Principal)

Ingrid Taborda (Suplente)

Circuito # 2

Marlon Perozo (Principal)

Andreina Albornoz (Suplente)

Circuito # 3

Steven Ferrer (Principal)

Marielis Corona (Suplente)

Circuito # 4

Oscar Quiñones (Principal)

Julieth Orozco (Suplente)

Circuito # 5

Anabella Gómez (Principal)

Michael Venyork Garcia (Suplente)

Circuito # 6

Miguel Urdaneta (Principal)

Andreina Sira (Suplente)

Circuito # 7

Andres Eloy Bravo (Principal)

Genessys Andrade (Suplente)

Circuito # 8

Rafael Araujo (Principal)

Daniree Fernández (Suplente)

Circuito # 9

Franklin Chourio (Principal)

Zulay Rodríguez (Suplente)

Jackeline Suarez (Principal)

Gregory Medina (Suplente)

Circuito # 10

Osmelin Nava (Principal)

Keila Rodriguez (Suplente)

Enilde Chavier de Nava (Principal)

José Alberto Gutiérrez (Suplente)

Circuito # 11

Héctor Díaz (Principal)

Karla Jimenez (Suplente)

Nelvis Cabarcas (Principal)

Norberto Nava (Suplente)

Circuito # 12

Juan Bohorquez (Principal)

Josmari Ochoa (Suplente)