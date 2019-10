Stalin González: Dudo que el Gobierno esté incidiendo en otros países

"Dudo que un gobierno que sobrevive día a día tenga la capacidad de incidir en la forma en que supuestamente está incidiendo en otros países. No hay que descartarlo tampoco, porque al final el chavismo es un proyecto político; y puede estar sembrado esa duda en todos esos países para desestabilizar y dejar de llamar la atención", así lo dijo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, quien defendió los llamados de diálogo que han realizado los presidentes de los países de la región, después de días sucesivos de protestas por inconformidades con su gestiones.

"Hubo protestas en Ecuador y al final el presidente (Lenín Moreno) rectificó (…) en Chile está ocurriendo lo mismo (…) Sí ha habido protestas y habido represión, sí en esos países; pero ¿Cuál fue la actitud? Después de dos o tres días de protestas llegaron a un acuerdo, pero aquí no", agregó el parlamentario.

En entrevista concedida a Román Losinzki para Unión Radio, se refirió a la polémica por su presencia en un juego de béisbol de los Nacionales de Washington y los Cardenales de San Luis. El diputado aclaró que la entrada que adquirió para poder asistir al partido fue pagada por un amigo suyo residenciado en Estados Unidos.

“Yo no tengo ningún problema con las investigaciones, uno tiene que ser transparente y cuando uno es servidor público hay que hacerlo (…) no tengo ningún lujo ni problema, allí están los tickets donde yo entré a ese juego. Está quién pagó la entrada, porque fue un amigo mío que la pagó. Mañana mismo en la Asamblea voy a pedir que me investiguen (..) El origen de la plata no es ilegal ni cómo se pagó”, agregó.

El pasado 17 de octubre, el contralor general, Elvis Amoroso, anunció que este organismo abrirá una investigación al diputado por presuntos hechos de corrupción tras asistir a este juego.