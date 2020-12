Sobalvarro: Planteamos tres líneas de acción orientas a la viabilidad del Petro

Su propuesta consiste en la incorporación del Petro como medio de pago a través del sistema financiero nacional, banca pública y privada.

Por: Nota de prensa / Publicidad 08:38 AM / 14/12/2020

El reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de una nota de prensa, respondió las dudas acerca del Petro como unida de cuenta, explicando su usabilidad y viabilidad

— ¿Considera que está funcionando en la actualidad el Petro?

— Originalmente, el Petro fue concebido como una estrategia disruptiva para contrarrestar las Sanciones y el Bloqueo económico aplicado a Venezuela, por los Estados Unidos de nortéamela, este criptoactivo principalmente se creó para ser utilizado como medio de pago en las transacciones en el mercado internacional, sin embargo, al evaluar cómo ha sido su desempeño desde su implementación, se puede destacar una usabilidad restringida a nivel interno, se utilizó para la cancelación de bienes durante el último trimestre del año 2019, especialmente en diciembre y, durante este 2020 se ha reducido para el pago de servicios prestados por la administración pública, tales como tramites en notarias (Saren), emisión y renovación de pasaportes (Saime), cancelación de tributos y tasas municipales, bonificaciones a empleados públicos y pensionados (Carnet de la Patria) y otorgamiento de asignaciones especiales (Gobernaciones y Alcaldías), no logrando la repercusión esperada con su concepción.

— ¿Cree usted que el salario está anclado al Petro?

— En agosto de 2018, el presidente Nicolas Maduro Moros con el anuncio de la implementación del Programa de Recuperación Económica, contemplo dentro de sus propuestas el anclaje del salario mínimo al Petro, de esa manera, una vez puesta en ejecución la reforma monetaria los salarios y pensiones pasaron a ser establecidos tomando como referencia media unidad del criptoactivo soberano, es decir, Bs.1.800,00, dado que en ese momento el valor de un Petro era de Bs. 3.600,00, hubo en lo inmediato una recuperación sensible del poder adquisitivo, pero el proceso de hiperinflación fue mermando la capacidad de compra al rezagarse el correlacionamiento como unidad de valor, pues oficialmente aparecía cotizándose a un precio fijo, mientras que en el mercado en mayor proporción se transaba de manera libre asociándole al dólar paralelo.

Considero que hoy en día, toma de nuevo relevancia el aplicar esta estrategia financiera, de hecho es una de las propuestas fundamentales en materia económica que han sido presentadas para ser discutidas con suma urgencia en la nueva Asamblea Nacional, quienes han planteado aprobar una ley que garantice la indexación del salario al ritmo de la inflación y que no se repita la situación vivida hace 2 años.

— ¿Cuáles entidades aceptan los Petros en la economía Nacional?

— Actualmente, están siendo aceptados en las Estaciones de Servicio para el pago de la gasolina a través del sistema Biopago, además, para cancelar tasas aeroportuarias, portuarias, servicios en Registros y Notarias (Saren), tramites de renovación y emisión de documentos de identidad (Saime), en el Sistema Petro Inmobiliario, para ejecutar proyectos con recursos privados y financiamiento público y privado, teniendo como fuente los créditos hipotecarios de los beneficiarios y los acuerdos de ventas mixtas de viviendas, en las operaciones que se llevan a cabo en el circuito agroalimentario, a través de la cartera única, bolsa agrícola y el fondo de desarrollo productivo agroalimentario y, buscando un mayor uso, como unidad de cuenta del “Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal” suscrito por las 305 alcaldías bolivarianas de Venezuela, para el pago de tributos inherentes a las actividades económicas, de industria y comercio, así como los atinentes a inmuebles.

— ¿Considera usted que se le puede dar mayor uso al Petro?

— Si, por eso desde el Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global, se plantean 03 líneas de acción orientadas a la usabilidad y viabilidad del Petro:

— Sistema Dual de Circulación Bolívar-Petro.

— El cual consiste en la incorporación del Petro como medio de pago a través del sistema financiero nacional, banca pública y privada.

Para ello, se deberá solicitar reformar la ley del Banco Central de Venezuela (autoridad única en la política monetaria de la nación), a los fines de controlar la emisión, circulación, regulación y compra-venta de este criptoactivo, buscando así su correcto funcionamiento, con esto se persigue, que los más de 65.000 puntos de venta activos a lo largo del territorio nacional, reciban pagos en Petros a través de dicha plataforma, conviviendo de esa forma los 2 sistemas, tanto el novedoso de criptoactivos, como también el tradicional bancario. De esa manera, la banca podrá colocar a disposición de los usuarios y usuarias las billeteras digitales (wallets) directamente vinculadas a las cuentas bancarias en las modalidades de Cuenta corriente, Cuenta de ahorro y Cuenta de Activos Cripto. (C.A.C), siendo estas últimas aquellas desde las que los cuentahabientes podrán hacer uso de los fondos disponibles en las billeteras digitales para efectuar pagos a través de los puntos de venta, ampliándose así la oferta de instrumentos y medios de pagos para beneficio de los usuarios.

—Uso exclusivo para el comercio exterior

— Esta segunda propuesta, persigue consolidar y generar la usabilidad del Petro en el mercado financiero para efectuar las diferentes transacciones asociadas al intercambio comercial, en primer lugar, la compra- venta del crudo venezolano y sus derivados, así como el pago de otros bienes y servicios, buscando eludir las consecuencias de las Sanciones y del Bloqueo financiero y económico, impuesto por los EE.UU.

Si bien, en el comercio internacional están posicionadas una cantidad especifica de divisas que gozan de aceptación general, se persigue que el Petro sea incorporado en este mercado como medio de pago en las operaciones de importación y exportación, facilitando con ello el flujo monetario derivado del intercambio comercial, especialmente el llevado a cabo entre los socios principales (China, Rusia, Irán, Turquía e India) y en los convenios suscritos por la República (ALBA-TCP, UNASUR, CELAC, Petrocaribe), pudiéndose de esa forma adquirir bienes y servicios desde esos países y dentro de esos esquemas, y que ellos a su vez, compren petróleo y demás productos en nuestro territorio, a través del criptoactivo soberano.

— Emisión como activo financiero

— En razón de lo contemplado en la Constitución en su artículo 318, se propone que el BCV sea el responsable de la emisión del petro y en paralelo proceda a la liberación del encaje legal ofreciendo el petro a un precio con un descuento entre 5-10% de su valor nominal a la Banca pública y privada, para que en un lapso de 15 a 30 días continuos sean canjeados por estos al 100% de su valor nominal.

Eso permitirá que la banca se encargue de la convertibilidad automática del Petro (Petro-Bolívar-Petro), y otorgue financiamiento en este criptoactivo, encauzándoles a través de una cartera crediticia aplicada, es decir, dirigiéndolos hacia la inversión productiva y a la reactivación del crédito al consumo (tarjetas de crédito).

Con esto se busca que el BCV coloque los Petros en manos de la banca y esta se desprenda de los bolívares, dado que, al momento de la entrega de los Petros por parte del Banco Central, los mismos serán integrados o canjeados al 100% de su valor nominal y a la tasa de convertibilidad publicada para el momento de la operación, garantizándose de esta manera la indexación en la conversión Bolívar-Petro-Bolívar, al hacer atractivo el canje puesto que no se utilizaría el dólar como un referente de anclaje.

A continuación, se muestra el ciclo de usabilidad:

Figura 1. Usabilidad del Petro (propuesta).

— ¿Petro vs. Dólar, cuál de estas dos monedas considera que ganará la batalla?

— Con lo anteriormente expuesto, se muestran las ventajas derivadas de la implementación del Petro como unidad de cuenta, reserva de valor y medio de pago, sobre todo si se tiene en cuenta que a nivel internacional existe una clara tendencia a la pérdida de hegemonía del dólar, mientras que el Petro, como criptoactivo sustentado en reservas de recursos naturales (petróleo, oro, hierro y diamantes) está orientado a romper con la dependencia de esta divisa y combatir el ataque sostenido que se ha vivido en el mercado paralelo.

Al respecto, en esta batalla, apoyamos irrestrictamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, en su posición de no permitir bajo ningún concepto la dolarización, “porque la moneda oficial no es y no va a ser nunca el dólar, ni otra moneda extranjera”.