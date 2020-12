Sobalvarro: El Petro en tres líneas de acción para un verdadero uso y viabilidad

El constituyente señaló que los venezolanos no pueden permitir la dolarización de la economía y que desaparezca así el bolívar.

Por: Nota de prensa / Publicidad 10:17 AM / 02/12/2020

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro diputado constituyente, informó a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor y Canal 11 del Zulia, que desde el Civeeg se proponen tres líneas de acción para una verdadera usabilidad y viabilidad del Petro, contemplándose un sistema dual de circulación Bolívar-Petro; incorporarlo como medio de pago a través del sistema financiero nacional (banca pública y privada), solicitando a ese respecto la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela como autoridad única en la política monetaria de la nación a los fines de ejercer el control de la emisión, circulación, regulación y, todo lo concerniente a la compra y venta de instrumentos de intercambio de criptoactivos.

Para un correcto funcionamiento del sistema de pagos, se persigue que los más de 65 mil puntos de ventas que se encuentran activos a lo largo del territorio nacional, estén en capacidad de recibir pagos en Petro a través de dicha plataforma, conviviendo los dos sistemas: criptoactivos y el tradicional bancario; de esa manera, la banca podrá colocar a disposición de los usuarios (as) las billeteras digitales (wallet) directamente vinculadas a las cuentas bancarias en las modalidades de cuenta corriente, ahorro y cuenta de activos cripto (CAC), las cuentas de activos cripto, serán aquellas desde las que los cuentahabientes podrán hacer uso de los fondos disponibles en las billeteras digitales y efectuar pagos a través de los puntos de venta, logrando ampliar con ello la oferta de instrumentos y medios de pagos.

Puntualizó “vamos a regularizar la emisión del Petro, que sea a través del BCV y la sunacrip debe formar parte de la plataforma de evaluación y control de los criptoactivos; a su vez, se le debe entregar el Petro a la banca pública y privada comercial para que pague, preste, otorgue créditos, apalanque sus operaciones con Petros y así funcione en la circulación monetaria de la economía, estando está totalmente vigilada y supervisada, para que los usuarios puedan tener la oportunidad en su momento de monetizar ese criptoactivo”.

Destacó que el segundo es el uso exclusivo para el comercio exterior, con la finalidad de consolidar y generar usabilidad en el mercado financiero internacional y efectuar las diferentes transacciones asociadas al intercambio comercial, en primer lugar con la compra-venta del crudo venezolano y sus derivados, así como para el pago de otros bienes y servicios, buscando así eludir las sanciones y el bloqueo, tal como se lleva a cabo en el comercio internacional, donde están posicionadas una cantidad de divisas que gozan de aceptación general, con esto se persigue que el Petro sea incorporado en el mercado como medio de pago en las operaciones de importación y exportación, facilitando con ello el flujo monetario derivado del intercambio comercial especialmente entre los socios principales China, Rusia, Irán, Turquía e India y en los convenios suscritos por la república como el ALBA-TCP, Unasur, Celac y Petrocaribe, logrando con ello que el estado y empresariado venezolano puedan adquirir bienes y servicios desde esos países cancelando con Petros, y ellos de esa forma poder comprar el petróleo y demás productos en el territorio venezolano y llevar a cabo el intercambio comercial, importaciones, exportaciones, es decir, las compras deben ser canceladas en Petros por parte de los países relacionados con Venezuela comercialmente, así lo ha dicho el presidente. Afirmó, que al Petro hay que darle viabilidad y usabilidad dentro del sistema circulante monetario, y que el mismo funcionará solo si se incluye dentro de las funciones que tiene por ley como autoridad monetaria el BCV.

Explicó que el tercer escenario es su emisión como activo financiero, el Banco Central Venezuela como autoridad única y reguladora de la política monetaria de acuerdo a lo establecido en la constitución en el artículo 318, debiese usar al Petro como criptoactivo incluyéndole en el ciclo monetario. Indicó que “debemos abocarnos a buscar soluciones a los problemas derivados de la crisis económica que tiene el país, por lo que vamos a darle usabilidad al Petro para combatir la invasión del dólar, hay que defender la economía con el bolívar soberano y el Petro”, dijo.

El constituyente señaló que los venezolanos no pueden permitir la dolarización de la economía y que desaparezca así el bolívar como unidad monetaria soberana de la nación, como se establece en el artículo 318 de la constitución y por eso deben solicitar al Presidente, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central de Venezuela, entidad a la cual le corresponde conforme a la ley, que la moneda, que es el bolívar, no desaparezca, que entre de nuevo el bolívar en circulación. Subrayó que son “perfectas las medidas que se implementaron, y que estas son parte de lo que se viene proponiendo desde Visión Global, puso como ejemplo las medidas que está solicitando la vicepresidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, de establecer un impuesto a las transacciones en dólares, si desde el 2018 se hacen transacciones en moneda extranjera, vamos a habilitar en todo el país la apertura de operadores cambiarios, casas de cambio e intercambio para que aquellas personas que vienen de nuevo a vivir o a encontrarse con sus familias y traigan esas remesas, las puedan cambiar y quede la comisión y las divisas en el país”, dijo.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia se han visto afectadas 63.294.405 personas en el mundo, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 1.469.096 y se han recuperado 39.801.058. En Venezuela hay un total de 102.394 contagiados de los cuales se han recuperado 96.927 personas y han fallecido 894. En el Zulia han sido detectados 8.898 casos de los cuales han fallecidos 113 personas.

En otro tema, el diputado indicó que en Venezuela “seguimos unidos, solidarizados con el presidente, Nicolás Maduro, en su propósito de solicitar el levantamiento del bloqueo económico y la anulación de las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones económicas que han impuesto los Estados Unidos de Norteamérica, país imperial que tiene sufriendo en gran medida al pueblo venezolano, por el simple hecho de querer ser libres, “nosotros vamos a seguir siendo libres, no nos vamos a rendir y resistiremos igual que está resistiendo Cuba, Irán y Nicaragua”.

Acotó que, “en Venezuela el pueblo sigue luchando junto al Jefe de Estado a pesar de la situación en la que esta la economía, con la crisis económica, la prohibición que se tiene para importar alimentos, medicinas, tecnología, insumos, bienes y servicios que necesita todo el aparato productivo nacional petrolero, refinador, industrial, comercial, la economía en el campo, la necesidad que se tiene de aumentar las reservas internacionales, cosas que no se pueden hacer porque a Venezuela no se le permite exportar petróleo y se ven afectadas el resto de las exportaciones tradicionales que hace la república.

Destacó que “ los venezolanos nos vemos en la necesidad de acompañar al presidente en todas las políticas implementadas para poder salir de esta crisis y enfrentar el bloqueo, con instrumentos como “la Ley Antibloqueo” la cuál da garantía y protección al pueblo, al ser una ley que está diseñada para enfrentar el bloqueo, poder reactivar y hacer transacciones internacionales, por ello, es justo y necesario que el mundo lo sepa y que todos los venezolanos estemos conscientes del grave daño que le está haciendo los EE.UU al pueblo y a la economía con el único propósito de derrocar al presidente, quien fue electo por la mayoría de los venezolanos para el periodo 2019-2025. Le pedimos al que vaya a asumir la presidencia de EE UU, Joe Biden o Donald Trump, que levante ya el bloqueo en contra de la nación, se lo piden 30 millones de venezolanos, ya basta de bloqueo, sanciones, de injerencia en los asuntos internos de Venezuela”.

El economista puntualizó que el país tiene muchos problemas, “la infraestructura está esperando reparaciones y mantenimiento; por la paralización y descenso en la producción de barriles de petróleo está escasamente por el orden de los 350 mil barriles diarios, se ha bajado de 3 millones 250 mil, al igual que los índices de producción en el refinamiento del combustible, necesario para los usuarios y el consumo interno, pues hay escasez e inflación inducida, desabastecimiento programado, y por ello, el gobierno de una u otro manera sigue con los asesores tratando de dar respuesta para aliviar esta crisis económica, nosotros pasamos en Venezuela, de haber sido un país privilegiado por sus amplias extensiones de superficie de casi un millón cincuenta mil kilómetros cuadrados, incluyendo los 159 mil 500 kilómetros cuadrados del Esequibo, que es territorio venezolano, sus reservas de petróleo, oro, hierro, diamantes, agua, recursos forestales, tierras y campos fértiles para producir los alimentos y la materia prima que se necesita y así poder mantener la vida del venezolano”

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, resaltó que Venezuela ya no está recibiendo la cantidad de dólares que antes obtenía porque sus exportaciones están paralizadas, por lo que se hace urgente revisar el impuesto sobre la renta (Islr), IVA y las exenciones sobre todo a los alimentos, porque ahora se encuentran en los anaqueles de los supermercados mayormente productos importados, ver si se están pagando impuestos por esas importaciones, IVA y comprobar la regularización de esas importaciones, porque no se puede vivir en una economía dolarizada, es necesario que las autoridades no permitan que los venezolanos dependan de una moneda extranjera (dólar).

Señaló que “hay que hacer un ajuste del salario, pero no necesariamente tiene que ser un apalancamiento con el dólar o cualquier otra divisa, vamos apalancarlo con el petro, el oro, el petróleo o cualquier otro mineral, no necesariamente tenemos que partir de medio de confianza o desconfianza que se impuso en 1971 cuando se rompió el patrón dólar, es decir, para emitir cualquier cantidad de moneda en un país se consideraba contra partida reservas en oro pero los EE UU impuso el dólar en 1944 como referencia de divisa mundial para grandes transacciones sobre todo las exportaciones y el pago del petróleo, desde esa fecha han impuesto que el patrón oro haya desaparecido y que el patrón sea el dólar”, subrayó que se debe enfrentar la dolarización de la economía, para darle salida y alternativas dentro de un paquete de medidas económicas que tengan ciencia y lógica económica.

Por último, el constituyente resaltó que algunos detractores de la oposición diciendo que el gobierno está incentivando la dolarización y la subida del precio, el dólar está en la página que sale en los diarios digitales 1.077.539,28 y la del BCV 1.025.88, es necesario apalancar el salario de los trabajadores que esta por el orden según estas páginas en casi un dólar y los productos siguen en un aumento acelerado por la inflación inducida, no se está produciendo nada en Venezuela y “el jefe de estado se compromete a entregar la cesta básica correspondiente para hacer la hallaca navideña del venezolano, los regalos de los niños y el pernil, todos estos programas sociales desde “Visión Global” lo apoyamos”

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el diputado constituyente Alberto Sobalvarro instó al presidente, Nicolas Maduro, a no permitir la invasión del dólar en el país y lo felicitó por seguir luchando por el bienestar del pueblo. Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivos de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod