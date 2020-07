"Si no vamos a las elecciones, solo nos queda resignarnos"

El vicepresidente del CNE, Rafael Simón Jiménez, en entrevista radial. “El gobierno no quiere la lucha cívica y la activación de ese 80 % de venezolanos que quiere cambio”.

Por: Redacción Web 12:09 PM / 14/07/2020

“Abstención es igual a extinción, si no nos activamos, si no vamos a las elecciones y no nos levantamos en medio de tantas necesidades, solo nos queda resignarnos”.

Así lo planteó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rafael Simón Jiménez, quien en entrevista con Unión Radio reiteró que lo único que le queda a los venezolanos es votar en las parlamentarias de diciembre o "resignarnos a que este país se lo lleve el diablo”.

“Hoy en día no hay más opción que o ir a votar en medio de una confrontación cívica y democrática o quedarnos tranquilitos y ver con el país termina de irse por un albañal”, advirtió.

El rector abogó por la participación en los comicios del 6 de diciembre, cuando se realizarán los comicios legislativos para escoger a 277 parlamentarios, 110 diputados más que en 2015.

En entrevista a Román Lozinski en Unión Radio, destacó que el gobierno está interesado en llevar a sus adversarios al terreno de la confrontación donde tiene todas las de ganar, “el gobierno no quiere la lucha cívica y la activación de ese 80 % de venezolanos que quiere cambio”.

En su opinión hace falta “más coraje civil, más decisión, más entender que el enemigo quiere sacarte del juego (…) ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que nadie vote”.

"El arma del voto nunca se debe dejar de utilizar", agregó al considerar como una irresponsabilidad de los líderes políticos pidan no votar y no ofrezcan «una ruta, un norte, una salida, una transición».