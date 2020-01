Sector comercio zuliano exige liquidación de pagos realizados con petros

"El Estado no debe pedir "paciencia" a los empresarios y comerciantes en esta economía inflacionaria sin crédito; no se puede regalar dinero que no tienen", dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo,. Ezio Angelini.

Por: Redacción Web 06:02 PM / 23/01/2020

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, abogó este jueves por los comerciantes que aún esperan la liquidación del Gobierno a los pagos que, en diciembre pasado, se realizaron a través del petro qyue siguen pendientes.

"Exigimos que se liquiden los consumos pendientes realizados a través del Petro. El Estado no debe pedir "paciencia" a los empresarios y comerciantes en esta economía inflacionaria sin crédito; no se puede regalar dinero que no tienen", tuiteó el empresario zuliano a través de su cuenta en la red social.

El Ejecutivo Nacional otorgó el equivalente a medio petro a los pensionados y empleados públicos a finales de diciembre lo que originó una abultada demanda de productos en los mercados. La operaciçón, de acuerdo con fuentes vinculadas al ministerio de Finanzas costó Bs. 11 billones, aproximadamente.

Los comercios que recibieron la moneda digital vía Biopago tendrán que contar con su propia billetera en Petro. Esto supone, según las fuentes, que las empresas no recibirán bolívares en sus cuentas después de aceptar las transacciones en Petro. Al respecto, la Asociación Nacional de Criptomonedas comentó: "Pagos por sistema BioPago del #BancoDeVenezuela en #Petros serán liquidados a los comercios en Petros".

Lo cierto es que desde comienzos de año la plataforma petro no ha podido operar de nuevo, alegando que está en mantenimiento.