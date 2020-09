Saab: MP ha acusado a 1.000 agentes por violaciones a DD HH

El fiscal volvió a salir al paso a un informe publicado recientemente por una Misión Internacional de Naciones Unidas, en el que acusan al Gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.

Por: EFE 01:28 PM / 27/09/2020

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que su despacho ha acusado por presuntas violaciones a los derechos humanos a unos 1.000 agentes policiales, al tiempo que reiteró su rechazo a un reciente informe que señaló al Gobierno venezolano de vulnerar las libertades fundamentales.







"Ha habido y se ha castigado", dijo Saab, durante una entrevista difundida este domingo 27-S por el canal público VTV, conducido por Ernesto Villegas, sobre actos de violación a los derechos humanos en el país.







"Nosotros, en más de tres años, un tiempo muy corto (...), hemos logrado por impulso del Ministerio Público la condena de 140 agentes del Estado violadores de derechos humanos (...), pero si me preguntas de imputados, en proceso de ser finalmente condenados, 1.000. Dime tú ¿Cuándo se había visto esto?", añadió.







Con estas declaraciones, Saab volvió a salir al paso a un informe publicado recientemente por una Misión Internacional de Naciones Unidas, en el que acusan al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.







Este documento, adelantado por una misión de verificación de hechos, recoge 223 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas, según la misión, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares.







Saab rebatió este informe apuntando que no fue elaborado en el terreno, y que el 80 % de los presuntos casos de violaciones a los derechos humanos fueron tomados de denuncias difundidas en las redes sociales.







Sin embargo, señaló que "da la casualidad" de que la "casi todos los casos" que se reportan en el informe "tienen presos".







"Ya hay personas presas, están imputadas y acusadas por la gestión nuestra", aseveró.







El pasado miércoles, Saab dijo durante la presentación de un informe alternativo que 638 personas, entre ellos 603 agentes de los cuerpos de seguridad, han sido imputados por delitos que vulneran los derechos humanos como homicidio, tortura, trato cruel y degradante o violación indebida de la propiedad.







Este domingo, Saab no explicó por qué los datos del informe alternativo difieren de los que divulgó en la entrevista.