Rusia dice que hay que ver efectos del acuerdo Opep+ antes de nuevas medidas

En el momento actual, cuando "la dinámica de los precios del petróleo es negativa y se viven momentos complicados, no se puede valorar (la situación) por un solo día o incluso por una semana, sino que hay que hacerlo con una mayor perspectiva".

Por: EFE 08:44 AM / 22/04/2020

Rusia consideró este miércoles 22-A que hay que esperar los resultados del nuevo acuerdo de la alianza Opep+ de recorte de la oferta de petróleo antes de adoptar nuevas medidas para estabilizar los precios en el mercado, como la construcción de nuevos depósitos en el país.



"Primero hay que analizar cómo influirá el acuerdo Opep+ cuando se ponga en marcha", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa telemática.



Indicó que en el momento actual, cuando "la dinámica de los precios del petróleo es negativa y se viven momentos complicados, no se puede valorar (la situación) por un solo día o incluso por una semana, sino que hay que hacerlo con una mayor perspectiva".



"Ahora simplemente hay que esperar", subrayó Peskov.



El nuevo acuerdo Opep+, alcanzado el pasado día 12, prevé una recorte de la oferta de 9,7 millones de barriles diarios (mbd) en mayo y junio, al que se sumaría la reducción de otros 10 mbd de otros productores importantes que no forman parte de ese grupo, como Estados Unidos y Noruega.



Sin embargo, el consenso sobre el recorte de producción no ha evitado el desplome de los precios del petróleo debido al gran impacto de la pandemia de Covid-19 en la economía mundial.



El crudo ruso de la marca Urals, tradicionalmente más barato que el Brent, de referencia en Europa, cotizaba este miércoles a 11,59 dólares por barril puesto en el puerto neerlandés de Rotterdam.