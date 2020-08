Revuelo y confusión: ¿vuelve señal de DirecTV?

Usuarios reportan un regreso de la parrilla de programación. DirecTV Latinoamérica: "Lamentamos la confusión, esto no indica que el servicio este de vuelta". Conatel todavía no fija posición.

Por: Redacción Web 10:59 AM / 14/08/2020

Confusión, revuelo, y agregue usted cuanto adjetivo le parezca se ha generado en miles de hogares venezolanos que comienzan a ver cómo sus decodificadores de DirecTV empiezan a recibir de nuevo señal de programación.

El primero en informar, desde la madrugada de este 14 de agosto, fue el periodista Nelson Bocaranda, quien a través de su cuenta de twitter dijo: "Conecten sus decos a la toma eléctrica y a la antena. Ha comenzado el encendido de la señal con la actualización del software". Poco después agregó: "Ya pueden ver algunos canales en DirecTV" y de seguida mostró un televisor con algunos canales.

Bocaranda con este tuit mostró la señal que se puede ver de algunos canales.



Poco después de la información de Bocaranda, cientos de antiguos clientes de la operadora comenzaron a reportar el regreso de algunos canales, mientras otros se mostraban escépticos asegurando que el tal regreso no era tal.

Directv Latinoamérica se pronunció a través de sus redes sociales oficiales, para aclarar a los usuarios que las operaciones comerciales en Venezuela aún siguen paralizadas. "Lamentamos la confusión, esto no indica que el servicio este de vuelta. Por favor seguir la cuenta de @DIRECTVVE en Twitter e Instagram donde próximamente se publicará información sobre las acciones que la compañía tomará respecto a quienes tenían una suscripción con Directv", concluyó Directv Latinoamérica.

El periodista Arnaldo Espinoza, experto en el tema informático, tuiteó: "Sí, ya hay señal de DirecTV en un grupo importante de decodificadores. Sí, la parrilla no tiene a Globovisión ni a PDVSA TV. No, los directivos de DirecTV Venezuela no han sido liberados (aún) No, no hay estructura de cobro. Todos los decos en teoría tienen señal".

El pasado 19 de mayo, la compañía AT&T Inc. anunció el cierre total de las operaciones de DirecTV Latinoamérica en Venezuela, con efecto inmediato. "Las sanciones del Gobierno de EE UU a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, los cuales se requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela", decía el comunicado.

En esa oportunidad, la empresa aseguraba que "debido a que es imposible para la unidad de DirecTV de AT&T cumplir con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligado a cerrar sus operaciones de televisión paga en Venezuela, una decisión que tomó el equipo de liderazgo de la compañía en los Estados Unidos sin ninguna participación o conocimiento previo de DirectTV equipo de Venezuela".

El pasado 27 de julio, el líder de la oposición, Juan Guaidó, había dicho que "la señal de Directv podría volver a tu hogar. Podemos afirmar con certeza que no existe una sola barrera institucional o internacional para que los venezolanos puedan volver a disfrutar de su señal".

No obstante, un portavoz cercano al presidente del Parlamento le confirmó a esta Casa Editorial que lo que está sucediendo no tiene vinculaciones con las gestiones que adelanta Guaidó.

En medio de la confusión y revuelo por las versiones de una posible vuelta de la operadora, ni el Gobierno nacional, ni Conatel, su ente regulador en materia de telecomunicaciones, han fijado posición sobre la materia.