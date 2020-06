Renuncia representante de Guaidó en Chile por "razones económicas"

Guarequena Gutiérrez, representante en Chile designada por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, informó este martes 9 de junio a EFE de que renunció a su cargo porque por "razones económicas y migratorias" no puede atender las responsabilidades que conlleva esta representación diplomática.







Gutiérrez fue nombrada el 29 de enero de 2019 representante diplomática en Chile por Guaidó, líder opositor que desató una tormenta política ese año al no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y proclamar un Gobierno interino liderado por él.







Abogada que este mes cumplirá 37 años, Gutiérrez explicó que representar en Chile a Guaidó, que cuenta con el apoyo de más de 50 países, era algo que hacía con "dedicación exclusiva" y sin remuneración, y para lo que tuvo que dejar su anterior trabajo en una empresa importadora.







Ahora, por motivos económicos y por la necesidad de renovar su visa en el país, necesita abandonar esta labor para encontrar un trabajo remunerado y cumplir así los requisitos para poder permanecer en Chile de forma regular.







"Económicamente no he tenido un salario ni lo que eso conlleva: cotizaciones, inclusión en el servicio de salud de Chile y en el sistema de pensiones, poder optar a una visa de permanencia en el país, etc., y tengo una visa que caduca en septiembre y tengo que comenzar a solicitarla en julio", explicó.