Rebelión en la alianza chavista ya es inocultable

Intervenciones del PPT, de Tupamaro y la dura crítica del Partido Comunista de Venezuela (PCV) evidencian un resquebrajamiento en el bloque oficialista.

Por: EFE 05:18 PM / 25/08/2020

Hay movimientos socialistas antes de Hugo Chávez, durante su Presidencia, ¿y después? Bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela se ha abocado a una serie de medidas que han rebelado a buena parte de sus aliados, los mismos que ahora ven un retorno neoliberal y se sublevan frente a un "ajuste burgués" que se niegan a aceptar.







"El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) no quiere entender el tamaño de sus errores y quiere agregar esos errores al socialismo. Es la izquierda revolucionaria la que le ha dicho que no, nosotros defendemos al socialismo y la causa socialista y rechazamos la restauración neoliberal", subraya a Efe Rafael Uzcátegui, veterano militante y secretario general de Patria Para Todos (PPT).







El PPT, nacido en 1997 como partido organizado, ha sido un tradicional aliado electoral de Chávez, primero, y de Maduro, después. Ahora, con el horizonte de unas polémicas elecciones parlamentarias se ha sublevado junto a otras ocho formaciones.







A su lado, en la coalición para las Parlamentarias del 6 de diciembre, estará el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el más antiguo de Venezuela y un auténtico bastión moral de la izquierda cuyas redes en el mundo le enlazan con sus homólogos en Cuba y China, dos de los principales aliados de Maduro.







MOTÍN A BORDO







"El Psuv se viene convirtiendo en un partido de empresarios vinculados al Estado, se trata de una estructura autoritaria, vertical, que desconoce la voluntad revolucionaria", explica Uzcátegui acerca de las razones por las que su formación y su liderazgo no estarán del lado de Maduro en las parlamentarias.







En su opinión, Venezuela vive hoy "una restauración neoliberal" que parte del "pretendido fracaso de la administración", cuando, según subraya, lo que es necesario es "revisar quiénes fueron sus gerentes y por qué fracasaron".





"En su mayoría, son gerentes vinculados al Psuv, o sea que el fracaso es del Psuv, el fracaso no es el socialismo", sostiene Uzcátegui.







Para el veterano líder socialista, ese retorno a la gestión neoliberal se expresa en el estado Carabobo, cuyo gobernador, Rafael Lacava, es una de las voces emergentes del oficialismo y "ha llamado a entregar los servicios públicos para privatizarlos (...) sobre todo las áreas que producen mucho dinero, no las áreas de producción".







UNA "BURGUESÍA REVOLUCIONARIA"







"La corrupción está allí y, es tan evidente, que el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, señaló que había que construir una burguesía revolucionaria. Si había que construir una burguesía revolucionaria es porque había revolucionarios ricos (...) Hay nuevos ricos y son los que mantienen la economía improductiva, la economía especulativa", asegura el líder del PPT.







Esos "nuevos ricos" son quienes "han liquidado el bolívar", moneda nacional depauperada, y "de alguna manera, han impuesto la dolarización de la economía".



Ahora, el PPT se dice "apartado" por el Psuv, pero la situación se ha gravado con medidas judiciales. Apenas unas horas después de que Uzcátegui atendiera a Efe, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó que despojaba a los líderes del PPT de su propio partido y se lo entregó a antiguos militantes expulsados de la organización.







Tal como ha sucedido con otros partidos de oposición, las siglas y colores del PPT continuarán su vida pero, si la orden judicial no se revierte, lo harán bajo un liderazgo impuesto por el Supremo. Al menos en su vertiente electoral.







Horas antes de la decisión, Uzcátegui pronunció una frase que parecía una premonición: "El TSJ es rapidísimo para condenar a la izquierda revolucionaria pero es lentísimo para detener a Guaidó".







UN SÍMBOLO DEL CHAVISMO, INTERVENIDO







La sorpresa fue todavía mayor con el partido Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada. Son el Tupamaro, un movimiento cuya bandera emerge en las zonas más populares de Caracas, que ha puesto en marcha comunas en varios lugares del país y a algunos de cuyos grupos la oposición ha tachado en ocasiones como "paramilitares".





Ellos, como el PPT, han sido intervenidos judicialmente: "Nosotros fuimos víctimas de una medida jurídica por el TSJ, el cual dictaminó una sentencia en favor de un grupo, de un sector de personas que venían del movimiento y que son funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicación".







En este caso, la denuncia la hace Oswaldo Rivero, uno de los líderes del partido y una de las caras más conocidas en el chavismo: es el presentador de Zurda Konducta, un programa semanal que busca la irreverencia para promover sus postulados en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).







"Se apoderaron de la sigla, del nombre jurídico electoral pero no de una estructura nacional que tiene más de 30 años en este país, no se han podido apropiar de la ideología ni de la historia de los que cayeron en combate", advierte Rivero sobre Tupamaro, un movimiento que asegura tener una "línea político-militar independiente" pero completamente legal.







Por eso, se les considera la primera línea de defensa de la revolución, algo de lo que se enorgullecen, aunque subrayan que hoy "hay personas que han intentado cambiar el (chavista) plan de la patria y esa constitución que construimos entre todos".





¿UNA TRAICIÓN A LA HERENCIA DE CHÁVEZ?







Tanto Uzcátegui como Rivero se muestran cautos a la hora de considerar si la herencia de Chávez está siendo traicionada hoy. Para el líder del PPT, "hay que someterlo a prueba y preguntarle al presidente Maduro si está cumpliendo con el plan de la patria, que fue su promesa electoral (...) hay, no un paso lateral, hay un paso atrás".







Por su parte, Rivero subraya que "el legado de Chávez no es de ninguno, nadie puede decir, entonces 'si no estás en esta (con nosotros), estás en contra del legado de Chávez', eso tiene que acabarse, eso es una manipulación. Entonces, si eres crítico, eres de la CIA, te montan los laboratorios mediáticos".







Y termina con un mensaje de denuncia y alerta: "El socialismo no es que un grupo se enriquezca y otro deje de mirar".