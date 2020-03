Ramos Allup: Preparémonos para ir a las elecciones de la AN

El veterano dirigente fijó posición sobre el escenario electoral de este año.

Por: Redacción Web 02:34 PM / 10/03/2020

“Preparémonos para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer este año, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, qué vamos a hacer, nos vamos a quedar sentados. ¿Qué vamos a hacer que el Gobierno haga lo que le de la gana y se coja la Asamblea Nacional?”.

Así lo dijo el veterano secretario general de Acción Democrática (AD) Henri Ramos Allup, en la concentración opositora, cuyas declaraciones fijan posición sobre la importancia de las parlamentarias para su partido.

Ramos Allup participó en la concentración de hoy y también fue afectado por el gas lacrimógeno.



Ramos Allup agregó: “Nosotros no hablamos solo de elecciones parlamentarias, estamos presionando también para que hayan elecciones presidenciales porque el ‘sainete’ del 20 de mayo en el cual algunos sectores pseudo opositores concurrieron a hacerle comparsa a Nicolás Maduro no fue una elección reconocida universalmente, porque a Nicolás Maduro como presidente no lo reconoce nadie.

Nosotros cuando hablamos de elecciones justas e imparciales y democráticas no nos estamos refiriendo solo a una elección, a todas: a la presidencial, a las parlamentarias, a las que se deban hacer en su momento de gobernadores y de alcaldes, todas las elecciones deben ser regidas por un ente confiable y para que sea confiable tenemos que elegir a un Consejo nacional Electoral distinto al que tenemos actualmente”.