Proyectan en Bs. 450 mil el tipo de cambio al cierre del año

Según el último informe de Torino Economics, "desde la flexibilización del control cambiario en mayo del pasado 2019 se ha visto una variación acumulada del tipo de cambio de un 2.018,5%, en tanto el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) ha variado un 3.304,9%".

Por: Redacción Web 03:36 PM / 04/06/2020

"Teniendo en cuenta el efecto de diversos factores como los escasos ingresos petroleros del país, el impacto del covid-19 y la escasez de la gasolina que ha paralizado parte de la economía y presiona al Gobierno a tener que realizar un mayor aporte social, todo lo cual conducirá a la vieja práctica de generación de dinero inorgánico con sus respectivos efectos para el aumento de la inflación y el TC. Por lo que, proyectamos que el TC paralelo oscilará a finales de 2020 entre Bs. 400.000 y Bs. 450.000 y que la prima cambiaria, en promedio, no será mayor del 8%".

Así lo proyecta el último informe de Torino Economics es la unidad de investigación del banco de inversión Torino Capital. La firma se refiere a la "dolarización de facto" que se ha dado en el país y calcula que "desde la flexibilización del control cambiario en mayo del pasado 2019, se ha visto una variación acumulada del tipo de cambio de un 2.018,5%, en tanto el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) ha variado un 3.304,9%".

Actualmente, este jueves 4 de junio, el tipo de cambio no oficial se sitúa en 193.000 bolívares. Si la proyección de la firma se cumple, la escalada del dólar en poco más de seis meses será superior al 100% en el valor monetario en bolívar del dólar.

Estos números confirman que Venezuela no ha salido y más bien acelera el paso de la hiperinflación que desde hace más de dos años mantiene hecho sal y agua el salario de los venezolanos.

Explican además que "desde la implementación de las Mesas de cambio, la prima cambiaria se ha reducido drásticamente, promediando 7,94% a lo largo de la serie de tiempo contemplada, cuando llegó a estar en 5.651% en enero de 2018, siendo la más alta desde la implementación del control cambiario en 2003".

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha realizado 78 intervenciones cambiarias en este último año (entre el 13-05-2019 y el 11-05-2020), intervenciones que consisten en inyecciones de euros a la banca para su venta.

De acuerdo con Torino Economics, "esta medida no ha logrado disminuir o cambiar la tendencia al alza del tipo de cambio, al igual que cuando existían los controles de cambio previos, aumentando en un 2.918% entre dicho período, lo que quiere decir que la volatilidad no se ha reducido de manera significativa, pero es ligeramente menor que en periodos anteriores (siendo en promedio un 3,33% de volatilidad desde las Mesas de cambio vs. un 3,61% en 2018). Esta volatilidad afecta, el volumen de comercio, la calificación crediticia, entre otros problemas económicos.

Torino Economics indica que Venezuela vio incrementada su dolarización de facto mediante un reconocimiento tácito del Gobierno de la dualidad monetaria. ·Paso a paso, se ha ido aprobando la adopción del cobro de los documentos de identificación, pasaporte, estampillas fiscales, servicios de registros, entre otros al Petro, una criptomoneda estatal que está anclada al dólar, por lo que, de manera indirecta el Gobierno ha fijado gradualmente tarifas en dólares para la solicitud de trámites públicos", detalla el informe.