Provea lamenta que haya elecciones y consulta opositora en pandemia

Por: Redacción Web 01:15 PM / 03/12/2020

La ONG venezolana Provea lamentó este jueves 3 de diciembre que se vayan a celebrar elecciones legislativas el próximo domingo y una consulta opositora entre el 7 y el 12 de diciembre, mientras se agrava "la emergencia humanitaria compleja debido al impacto" del covid-19.







"Las autoridades venezolanas han convocado a los venezolanos a dos procesos electorales: las elecciones parlamentarias a realizarse el 6 de diciembre, y la consulta popular, entre los días 7 al 12 de diciembre. Ambos procesos se promueven en un contexto de agravamiento de la emergencia humanitaria compleja debido al impacto del covid-19 en nuestro país", reza un comunicado de Provea.







En un video publicado de forma paralela, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lamenta que "finalmente se haya decidido realizar las dos consultas electorales planificadas para el mes de diciembre a pesar del duro contexto de pandemia".







La organización asegura que, "a diferencia de las anteriores elecciones presidenciales", la convocatoria de las elecciones de este domingo para renovar la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "se realiza dentro del plazo establecido por la ley".







"Sin embargo, el proceso se promueve con graves irregularidades, por lo que dichas votaciones no serán libres, creíbles ni confiables", subraya.







Entre las decisiones que califican de "arbitrarias" incluyen la designación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en lugar de hacerlo la AN, así como la intervención por parte de los tribunales de siete partidos políticos, algunos de oposición y otros chavistas críticos.





También denuncian la "eliminación del voto universal, directo y secreto para los pueblos indígenas del país y el incumplimiento de los plazos de las diferentes etapas previas al proceso electoral, actividades que se realizaron durante las semanas de la llamada "cuarentena radical", que limitaba el libre tránsito de la ciudadanía.





Finalmente, reiteran que tanto los comicios del domingo como la celebración de una votación presencial el 12 de diciembre para la consulta opositora, "se realizarán en momentos en que no se ha encontrado una cura para el coronavirus".



"La ausencia de cifras confiables sobre la evolución de la pandemia y la destrucción de las capacidades del sistema nacional público de salud debería motivar al liderazgo social y político del país a priorizar el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración", subrayan.