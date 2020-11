Prieto y Casanova presentaron a los candidatos de la AN por Maracaibo

Con la presentación de los candidatos a la Asamblea Nacional (AN) por los cinco circuitos de Maracaibo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y los aliados al Gran Polo Patriótico (GPP) arrancaron, este martes 3 de noviembre, la campaña para las elecciones del 6 de diciembre invitando a los zulianos a participar en la contienda.

Los candidatos le hablan a Maracaibo se llamó el acto que realizó el comando de campaña Darío Vivas encabezado por el vicepresidente del Psuv, Omar Prieto; y el jefe político del partido en el municipio, Willy Casanova, en el Palacio de Eventos respetando las medidas de bioseguridad por la pandemia.

Para Prieto, “es necesario ganar la Asamblea Nacional para recuperar la paz en la región y en el país” por eso recordó que “el Zulia ha sido uno de los estados que más ha sufrido los embates de la derecha desde que obtuvieron este poder causándole el sufrimiento a un pueblo atacando los servicios públicos”.

Casanova, por su parte, recordó que desde hace 5 años, cuando la oposición obtuvo la mayoría en el Parlamento el país ha estado sumergido en una crisis económica y por eso estamos “conscientes de lo que hoy significa esa elección del 6 de diciembre”.

“Que los problemas del ciudadano común sea la agenda del Gobierno nacional (…). Necesitamos restituir el orden y eso es lo que vamos a buscar”, expresó la autoridad municipal.

“Hay que sacar la violencia de la AN (...) esta nueva Asamblea pondrá en primer lugar la soberanía y la integridad nacional”, destacó.

Hablan los candidatos

Aloha Núñez, candidata N°1 por la lista, manifestó que luego de analizar “todo lo vivido” en estos –últimos- 5 años les permite ir al rescate de la AN, por lo que insistió en que “ningún zuliano se quede sin votar para lograr la Venezuela que queremos”.

Fidel Madroñero, candidato por el circuito 4, que integra a las parroquias Antonio Borjas Romero, Venancio Pulgar e Idelfonso Vásquez, resaltó en su intervención que el nuevo Parlamento “defenderá la soberanía que es el espíritu de la nación”.

Dijo que llevará al Parlamento la discusión “sobre lo que deben ser los espacios universitarios para lo que necesita la nación”.

A la juventud venezolana que se encuentra fuera del país le dijo: “Llegó la hora de volver, nosotros seremos los responsables (no solo) de garantizar la mediana recuperación económica del país sino de ser los garantes de oportunidades para esos sectores”, así como a los profesionales que también se fueron.

También planteó la revisión de la Ley de Universidades y adecuarla a la realidad, pues “no estoy en contra de la autonomía universitaria, estoy en contra de los bandidos que se han escondido allí para no ir a la cárcel (…), nuestra universidad tampoco puede seguir de espalda a la gente. Necesitamos como país que las universidades se enrumben a vencer el bloqueo económico (…)”.

José Luis Acosta, candidato por el circuito 5, integrado por las parroquias Coquivacoa, Olegario Villalobos y Juana de Ávila, dijo que llevará instrumentos jurídicos que conserven el Sistema de Seguridad Social que incluye la misión Barrio Adentro, Hogares de la Patria, la misión Dr. José Gregorio Hernández, y que cada estado y municipio cuente con un presupuesto con el que se pueda avanzar.

Nayary Linares, aspirante por las parroquias Chiquinquirá, Bolívar, Santa Lucía, Carracciolo Parra Pérez, Raúl Leoni que conforman al circuito 6, resaltó que “más allá del rescate de la Asamblea tenemos que entender que la actual no ha hecho nada por la mujer, las comunas y el Poder Popular. Lo que ha hecho es asfixiarnos, arremeter contra el pueblo”.

“Estamos llamados a transformar la historia de Venezuela (…)”, expresó.

Tony Boza, aspirante por el circuito 7 conformado por parroquias Cristo de Aranza, Cecilio Acosta y Cacique Mara, señaló que “la AN actual ha hecho un daño profundo”.

“Ellos en 5 años han solicitado sanciones, es decir, solicitaron a países que nos castigaran sin apego a ningún derecho y por eso el presidente Nicolás Maduro tuvo que crear la Ley Antibloqueo".

"Han despojado al país de los ingresos petroleros y han hecho perder patrimonios como Citgo, dos refinerías en Aruba y Curazao, la empresa Monómeros en Colombia, estos señores se los entregaron a un país como EE UU y sus aliados, además de que impiden que instituciones o gobiernos puedan apoyarnos institucionalmente (…)”, manifestó.

Ante la pregunta realizada por PANORAMA sobre ‘cómo buscarán enamorar al elector desanimado’, Jean Carlos Martínez como abanderado por el circuito 8, parroquias Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Manuel Dagnino y Luis Hurtado, respondió que esta campaña más allá de “los grandes mítines y multitudinarias concentraciones”, que quedaron suspendidas por la pandemia, han acudido “a la conversación franca para hablar de la realidad” que está viviendo el país en contraste a “la verdad” que ha intentado imponer otro sector que anda creando la matriz de opinión “de que el pueblo está desanimado”.

“Nosotros tenemos que ir a explicarle al pueblo nuestra verdad, nuestra interpretación de la realidad. Que cada vez que un enfermo no tenga acceso a un medicamento responsabilice al culpable que ha pedido el bloqueo para que no le llegue, que cada vez que no llegue la bolsa de alimento a tiempo, responsabilice al que ha llamado al bloqueo (…)”.