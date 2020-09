Presidenta del CNE: “Nos planteamos los dos días de elección por los espacios físicos”

En cuanto al uso de la “tinta indeleble”, la rectora principal del ente electoral, Indira Alfonzo, respondió que “no se tiene previsto usarla, esto no afectará la garantía del proceso electora”.

Por: Agencias 11:15 AM / 20/09/2020

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE, Indira Alfonzo, ratificó este domingo 20 de septiembre, en entrevista con el periodista Ernesto Villegas, que en el país están dadas las condiciones para realizar las venideras elecciones parlamentarias del 6-D.

Señaló que a tan solo dos meses y 16 días de las elecciones, la organización cuenta con una “amplia batería de auditorías” para que el proceso se realice de manera transparente.

“En total son 16 auditorías que se llevan a cabo antes del proceso electoral y después de él, en las que participan no solamente los electores y electoras sino también las organizaciones con fines políticos, los observadores nacionales y el acompañamiento internacional, que son invitados para que den fe de todos y cada uno de los procesos auditados, lo que garantiza que un elector ejerza su derecho al voto de manera consolidada”, explicó.

La funcionaria reiteró lo que dijo en una entrevista con PANORAMA, el 28 de agosto, cuando señaló que la votación se extendería por más de un día.

“Nos planteamos los dos días de elección por los espacios físicos que estamos evaluando y la afluencia al centro de votación; eso lo vamos a definir mucho antes de que se dé el evento electoral”, dijo al ser consultada por Villegas.

En cuanto al uso de la “tinta indeleble” respondió que “no se tiene previsto usarla, esto no afectará la garantía del proceso electoral transparente”. Además, Alfonzo ratificó que “nadie podrá votar sin tapabocas, no puede haber ningún funcionario, funcionaria o testigo que no tenga el tapabocas”.

“Tenemos ya el diseño de la herradura electoral; elementos como el alcohol, los documentos, los bolígrafos (...) todo eso lo tenemos ya casi a término y vamos a mostrar en nuestro portal web todo este proceso electoral”, explicó.

La presidenta del CNE explicó que a la fecha han realizado invitaciones al Grupo de Puebla, la Unión Europea y la ONU “no a pedir certificación, sino para conocer nuestro sistema electoral y aprender del mismo”.

Hace unos días, la Unión Europea pidió suspender las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre alegando que no pueden enviar una misión de observación al país y exigiendo más condiciones comiciales.

El alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, descartó el jueves 13 de septiembre el envío de una misión de observación electoral de la Unión Europea a Venezuela si no hay “cambios importantes en las condiciones y el calendario”.

A través de un tuit señaló: “Fuerte apoyo de los Ministros del ICG (Grupo Internacional de Contacto) para seguir trabajando por una salida política negociada a la crisis de #Venezuela. La celebración de elecciones libres y justas es clave. Solo cambios importantes en las condiciones y el calendario podrían permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la UE”.

Máquinas listas

La rectora principal del ente electoral aseguró que ya se cuentan con las máquinas necesarias para el proceso del 6-D.

“Ya hemos garantizado las máquinas de votación, van a estar aquí en su totalidad para el momento de la elección. No tenemos la menor duda de que nuestra condición de árbitros va a prevalecer; no solamente es organizar y administrar, sino arbitrar para el consenso”, dijo.

Alfonzó ratificó que “nos comprometemos y estamos llamando a las organizaciones políticas a la construcción de una campaña electoral que garantice total respeto, y que ese pluralismo político sea expresado en la fiesta electoral”.

Apuntó, además, que “las condiciones electorales son idénticas y mejores; son las mismas 87 circunscripciones electorales que se establecieron en 2010 e iguales a las de 2015”.

“El 90% de las organizaciones con fines políticos nacionales, regionales e indígenas de este país registradas y que a su vez han sido habilitadas para participar en este proceso, están ganadas a la ruta democrática”, añadió la funcionaria.