Presidenta de Copei: “Hay que exigir condiciones electorales sin retorno”

Luis Dagand

“Se ha hecho un esfuerzo importante en la convocatoria para mañana, para movilizarse y concentrarse en distintos puntos del país. Nosotros vamos a acompañar las manifestaciones mañana, aquí en Maracaibo. Hemos insistido en la necesidad de que las manifestaciones se produzcan de manera pacífica, constitucional, y sobretodo que impulsen un cambio democrático".

Así lo dijo Mercedes Malavé, presidenta del partido Copei, visitó PANORAMA para dejar en claro la posición de Copei con respecto a la convocatoria a marcha este sábado 16 de noviembre.

Aclaró que “los llamados a la violencia, a los quiebres militares, no los acompañamos, hemos dicho en vez de llamar a la calle sin retorno, hay que exigir condiciones electorales sin retorno, permanecer en la vía electoral, afincar la presión ciudadana necesaria, para que en Venezuela se produzca un cambio electoral”.

Sobre lograr un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en el país, a través de un acuerdo en la Asamblea Nacional (AN), manifestó que se están “haciendo muchos esfuerzos desde la AN, desde la Mesa de Negociación del Diálogo Nacional, y todos esos esfuerzos deben converger en la designación de nuevos rectores del CNE y sobre todo en las garantías constitucionales electorales para que se produzca un proceso, competitivo, transparente, democrático, en igualdad de condiciones”.

Mercedes Malavé aseguró que el partido trabaja para "un proceso de reingeniería y de refundación de las bases".





De cara a la renovación de la directiva del Parlamento del próximo año, dejo en claro que reconocen el liderazgo de Guaidó. “Copei no tiene representación parlamentaria en la Asamblea Nacional, por una serie de inconvenientes producidos, en el año 2015. Por lo tanto nosotros, reconocemos el liderazgo de Juan Guaidó. Nos parece que es un líder que hoy ha levantado la esperanza de los venezolanos, sin embargo, pensamos que la estrategia hay que revisarla, si los diputados eligen a Guaidó (…) , eso obligaría inmediatamente una revisión de la estrategia”.

Sobre el estado de Copei, Malavé informó que “está en un proceso de reingeniería y de refundación de las bases, desde hace algunos meses, la dirigencia nacional del partido ha impulsado la implementación de unos nuevos estatutos que fueron sancionados este año y que proveen la municipalización. El corazón de la política, del partido son los municipios, y los municipios deben organizarse al alrededor de los centro de votación “.

Por último, la presidencia llamó a la militancia a estar “firmes en la esperanza, es la seguridad de lo que no se tiene y de lo que no se ve, trabajar por la organización política, por la recuperación de la fuerza electoral en toda Venezuela, dialogo social, aunque no veamos los resultados, aunque nos parezca que el juego esta trancado, aunque no deslumbra un panoramas a corto plazo (…), a medida que nos vayamos acercando a al desenlace electoral, podremos abrirle caminos a la democracia en el país”.