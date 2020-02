Al tío de Guaidó lo privaron de libertad y lo recluyen en la Dgcim

Diosdado Cabello, presidente de la ANC, aseguró el miércoles, en su programa Con el mazo dando, que Márquez fue detenido por trasladar en un avión comercial “explosivos químicos”.

Por: Agencias 08:30 AM / 13/02/2020

La noche del pasado miércoles 12 de febrero fue presentado ante los tribunales Juan José Márquez, tío del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien le dictaron privativa de libertad con reclusión en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El propio vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, acusó a Márquez en su programa Con el mazo dando que fue detenido por transportar “explosivos” en avión, acto que fue rechazado por la oposición.

La información del traslado de Márquez fue dada a conocer por la diputada Delsa Solórzano en su cuenta de Twitter. “Lo están trasladando a tribunales. Alertamos al país que él ya tiene abogados designados. Su abogado es Joel García”, señaló en la red social, en la que agregó que le dictaron privativa de libertad con reclusión en la sede de la Dgcim.

La parlamentaria informó que la audiencia inició aproximadamente a las 10:00 de la noche del miércoles, luego de al menos 24 horas de desaparición del señor Juan José Márquez. Solórzano destacó que durante el tiempo que estuvo detenido, se le impidió hablar con sus familiares, abogados y no se le informó a dónde iba a ser trasladado. Denunció que a Márquez se le pretende enjuiciar en los tribunales del estado La Guaira.

“Se pretendía violentar el derecho a la defensa, que él como cualquier otro venezolano tiene. El equipo e la AN, su familia, sus amigos estamos preparados para todo esto y para más”, expresó la diputada.

Romina Botaro de Márquez, esposa de Juan José Márquez, ratificó que su marido tiene un abogado privado, por lo que rechazó cualquier pretensión de asignarle un defensor público.

Pasada la media noche, la Juez tercero de control Elffy Yaurit Vicenti y la Fiscal Hayshel Huanire, dictaron medida privativa contra Juan José Márquez, informó el abogado de Juan Márquez, Joel García.

“Hoy se decretó la privativa judicial de libertad de Juan Márquez. El Ministerio Público cuenta con 45 días para seguir inventando lo que están montando, pero nosotros haremos lo propio. En el aeropuerto internacional de Maiquetía hay suficientes elementos para nosotros desvirtuar esas presunciones policiales”, dijo el representante legal de Márquez.

“No tienen preso a Márquez porque sea un delincuente, más bien es para atacar al presidente Guaidó. Ese es el verdadero motivo de la aprehensión”, agregó García.

Asimismo avisó a los jueces y fiscales que se están prestando para ejecutar este procedimiento que algún día tendrán que hacerse responsables ante la justicia verdadera e internacional.

Juan José Márquez fue trasladado a la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde permanece recluido.

"Tenía explosivos"

Diosdado Cabello, también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró el miércoles, en su programa Con el mazo dando, que Juan José Márquez fue detenido por trasladar en un avión comercial “explosivos químicos” y chalecos antibalas no declarados.

“Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancias químicas de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está, esto no es mentira”, dijo Cabello en su programa mientras mostraba una imagen del material.

“Ahora ¿Qué hacemos? ¿Es el tío de 'Juanito Alimaña' y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no”, añadió. Aseguró que la aerolínea TAP, que trasladó a Guaidó de Lisboa a Caracas debe ser investigada. “Los dueños de la aerolínea cree que somos pendejos”.

Cabello también dijo que los chalecos antibalas fueron comprados por el experto político J.J. Rendón, que se opone al gobierno de Nicolás Maduro, y que Márquez tenía en su teléfono móvil el contacto de “un funcionario del servicio secreto de Estado Unidos de nombre Charles”.