Pompeo: "Seguimos comprometidos con la transición pacífica en Venezuela"

Washington envió un mensaje por el Día de la Independencia de Venezuela, que se conmemorará este domingo 5-J, y ratificó su respaldo a Juan Guaidó.

Por: EFE 09:45 AM / 04/07/2020

Estados Unidos ratificó el viernes 3-J su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, al que reconoce como presidente interino de Venezuela, y su compromiso con una "transición pacífica y democrática" en ese país.







En un mensaje con motivo del Día de la Independencia de Venezuela, que se celebrará el domingo 5 de julio, el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, manifestó además en un comunicado su respaldo al pueblo venezolano y a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).







"Hoy, el pueblo venezolano lleva el espíritu de (libertador) Simón Bolívar, mientras busca una transición democrática del Gobierno autoritario, incitado por los infames infiltrados extranjeros que permiten la represión y la corrupción", señaló.





Pompeo indicó que la "lucha por la libertad y la democracia no terminará hasta que se cumplan sus objetivos" y destacó que cada día que los venezolanos defienden sus derechos, los acerca "a la verdadera celebración de la independencia".







"La democracia no será intimidada. Seguimos comprometidos en apoyar la transición pacífica y democrática de Venezuela, y en unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas", sentenció el jefe de la diplomacia estadounidense.







En ese sentido, señaló que EE UU y casi 60 naciones están con los venezolanos, tanto los que viven en ese país como los más de cinco millones "obligados a huir".







El pasado 22 de junio, el presidente de EE UU, Donald Trump, dijo en su cuenta de Twitter que solo se reuniría con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para conversar sobre la "salida pacífica del poder" de este, poco después de afirmar en una entrevista que estaba abierto a mantener ese encuentro.







Trump reaccionaba así a la entrevista que publicó un día antes el diario digital Axios, y en la que se mostró abierto a reunirse con Maduro, una posibilidad que también barajó durante la Asamblea General de la ONU de 2018, pero que no llegó a producirse.







Recientemente se conoció que el que fuera exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, asegura en su nuevo libro que el mandatario quiso retirar su apoyo a Guaidó solo 30 horas después de reconocerle como presidente interino por considerar que proyectaba una imagen de "niño", frente a la "dureza" de Maduro.







Estados Unidos ya no reconoce oficialmente a Maduro como presidente de Venezuela, y el pasado marzo presentó cargos por narcoterrorismo contra ese mandatario y ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.